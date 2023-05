Eurovision 2023: "Pas un doigt d’honneur, mais un geste de déception”, les excuses de La Zarra, chanteuse de la France

”Aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m’excuse si cela a été mal interprété.”

”Je voulais vous préciser que le geste que j’ai fait dans la Green Room et que tout le monde reprend sur les réseaux sociaux n’est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d’honneur”, a-t-elle insisté dans un message écrit dans sa story Instagram. “C’est un geste chez moi de déception qui veut dire “whatever” qu’on pourrait traduire par “ainsi soit-il”. Ni plus ni moins. Aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m’excuse si cela a été mal interprété.”

Toujours dans son message publié quelques heures après sa prestation, la chanteuse québécoise a souhaité adresser ses félicitations à la Suède et à Loreen.

Remerciant ses fans pour leur “précieux soutien”, elle s’est dite “fière d’avoir représenté la France et toute la francophonie”.

Avec sa chanson “Évidemment”, celle qui avait déjà défrayé la chronique en avril en annulant sa participation à l'”Eurovision In Concert” a finalement conduit la France à la 16e place sur 26 avec 104 points en comptant le vote des jurys, loin derrière la Belgique emmenée par Gustaph à une belle 7e place.

”Je n’oublierai jamais cette aventure extraordinaire et unique”, a ajouté La Zarra.

Qui a donné 12 points à la Belgique ?

Passée en 16e position sur les 26 nations en lice lors de cette finale, la Belgique, représentée par Gustaph avec sa chanson “Because of You”, a terminé à la 7e place avec 182 points grâce à une prestation rythmée et sans tache. Le chanteur belge a obtenu le maximum de 12 points de la part des jurys de trois pays : l’Australie, la Géorgie et la Grèce. L’Irlande nous a quant à elle attribué 10 points. Au bout des votes des professionnels, la Belgique pointait en 7e position avec 127 points. Après les résultats des votes du public, notre pays est resté à cette place avec un total de 182 points.