Black Lives: un jazz qui fait du bien

Vingt-cinq compositeurs et soixante musiciens et musiciennes se sont mobilisés pour enregistrer Black Lives, from Generation to Generation, mêlant tous les âges et toutes les origines: "Cheick Tidiane Seck vient du Mali et a 70 ans et ses choristes sont des enfants, Immanuel Wilkins a 25 ans et est américain, Tutu Puoane est sud-africaine, Jacques Schwatz-Bart vient de Guadeloupe, DJ Grazhoppa est belge, Oliver Lake a 80 ans et vient des USA." Le résultat ? Un ensemble de morceaux qui prônent l’ouverture et où la diversité musicale est au centre de la création: "On y entend du jazz, de la soul, du spoken word et du chant – douze titres ont des paroles –, des rythmes des Caraïbes et d’Afrique, des groupes qui évoluent entre duo et grande formation."

Maîtres de leur musique, les artistes ont choisi les morceaux et les musiciens, sans direction artistique forcée: "C’était sans doute un risque que tout cela sonne un peu sans ligne conductrice, mais lorsque j’ai travaillé sur la construction de l’album, tout se tenait, car finalement, il y a une histoire derrière chaque morceau."

"Il faut s’unir"

La spontanéité qui se dégage des vingt titres du double album fait plaisir à écouter. La joie qu’éprouve tout ce beau monde composé de quelques stars du jazz américain se ressent de bout en bout: "On veut faire comprendre qu’on est dans un dialogue, loin d’un truc communautariste où on se dirait que les Noirs sont les meilleurs. C’est tout l’inverse: il ne faut pas nier les problèmes et il faut s’unir."

Black Lives a été élu "Band of the Year" en Allemagne. À Liège, ils seront treize à se partager la scène du Trocadéro le 26 mai, et parmi eux, on retrouvera quelques pointures américaines telles que Jeremy Pelt à la trompette, Gene Lake à la batterie, David Gilmore à la guitare, Jacques Schwartz-Bart au sax ou Federico Gonzales Pena aux claviers.

Jazz à Liège du 25 au 28 mai. Réservations: www.jazzaliege.be/fr/tickets