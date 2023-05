Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 12 mai 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

La sortie de la semaine: "Tirer la nuit sur les étoiles" d’Étienne Daho

Le parrain de la french pop sort Tirer la nuit sur les étoiles, un douzième album à son image. Élégant, moderne et toujours aventureux.

Étienne Daho sera en concert chez nous, le 2 décembre à Forest national.

La Discothèque de L’Avenir

Chaque semaine, vous pouvez retrouver toutes les critiques d’albums de nos chroniqueurs musicaux.

La discothèque de L’Avenir est un outil simple et efficace pour retrouver toutes nos chroniques depuis le début de l’année 2023.

L’interview de la semaine: Aime Simone

Sorti la semaine dernière, Oh Glory du Français Aime Simone est un album sensible et conquérant.

On a adoré discuter avec cet artiste et découvrir ce qui se cache sous la carapace un peu dark de l’auteur du tube Shining Light.

C’est la semaine de l’Eurovision

Alors que l’ Eurovision bat son plein et que notre représentant Gustaph s’est qualifié ce jeudi 11 mai 2023 pour la grande finale, on vous propose de parcourir les différents articles consacrés à cette édition 2023 du concours Eurovision de la chanson un peu particulier.

Le juke-box de la semaine

Stromae annule définitivement sa tournée

Alors qu’il fait son apparition dans le prochain Larousse, Stromae a annoncé ce mardi 9 mai 2023, l’annulation complète de sa tournée Multitude Tour en 2023. Vingt-huit dates sont annulées. Dans un bref message publié sur les réseaux sociaux, il invoque avoir besoin de temps pour se soigner.

Pretenders annonce un nouvel album

Pretenders annoncent un quatorzième album studio prévu pour le 1er septembre. En attendant, ils présentent le single Let the Sun Come In.

Relentless est le fruit d’une collaboration avec le célèbre compositeur Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile), qui a travaillé sur l’arrangement des cordes et dirigé le 12 Ensemble pour le morceau de clôture de l’album, I Think about you Daily.

Le groupe se produira les 30 et 31 mai à De Roma (Anvers).

Et toujours des concerts

Therapy ? à Wavre !

Le groupe Therapy ? a réservé une fameuse surprise à ses fans belges puisqu’après ses deux concerts déjà complets au Trix d’Anvers et au Reflektor de Liège, il annonce une nouvelle date wallonne à La Sucrerie de Wavre, le 19 novembre.

L’occasion pour Therapy ? de défendre son nouvel album Hard Cold Fire.

Les artistes Eurovision en concert chez nous

Alessandra, candidate norvégienne à l’Eurovision sera au Trix d’Anvers le 14 février 2024 (tickets: 27, 50 €). Une voix puissante qui figure parmi les favoris.

Sa chanson féministe à souhait Queen of Kings est devenue virale sur TikTok avec plus de 250 millions de vues et a depuis atteint plus de 55 millions de streams.

Le candidat italien, Marco Mengoni se produira le 21 octobre à Forest National (tickets à partir de 51, 40 €). Fin avril, il affichait déjà complet à l’Ancienne Belgique.

Le nouvel album, Materia (Prisma), arrive le 26 mai

Enfin, La Zarra (représentante de la France à l’Eurovision avec le titre Évidemment) se produira à La Madeleine le 13 octobre.

50 Cent à Forest National avec Busta Rhymes

La légende du rap west coast 50 Cent passera par la Belgique avec son Final Lap Tour: il sera à Forest National le 26 octobre 2023 (tickets: à partir de 79, 40 €).

Cette année, 50 Cent fête les 20 ans de son premier album iconique Get Rich or Die Trying. Pour cette tournée, il sera accompagné du rappeur new-yorkais, Busta Rhymes.