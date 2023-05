Le chanteur louvaniste – installé à Anvers – s’est donc qualifié pour la finale de samedi, avec une bonne nouvelle en plus: les bookmakers ont revu sa cote à la hausse, et il se classerait désormais 14 en finale, derrière les Croates en slip et devant la Suisse. Les autres pays à se qualifier sont l’Albanie, Chypre, l’Estonie, l’Autriche, la Lituanie, la Pologne, l’Australie, l’Arménie, la Slovénie.

Rentrent à la maison la Géorgie, l’Islande, la Grèce, le Danemark, Saint-Marin et la Roumanie.