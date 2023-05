Un titre inédit de Daft Punk dévoilé ce jeudi au Centre Pompidou de Paris (vidéo)

Le Centre d’art moderne et contemporain a une place signifiante dans l’histoire des Daft-Punk. C’est là qu’ils ont découvert l’électro lors d’une soirée rave dans les années 1992. Un an plus tard, il faisait leur début sur la scène french-touch.

Une réédition de “Random access memories” va paraître

Dans ce titre inédit, le chanteur Julian Casablancas et The Voidz sont audibles sur une démo qui n’avait pas été retenue sur cet album à tubes. “Infinity repeating” fait partie d’une réédition augmentée de “Random access memories” qui paraîtra vendredi.

Deux autres inédits sont déjà sortis. "The writing of Fragments of time" est un making-of sonore du morceau "Fragments of time". Et GLBTM est une sorte de jam-session qui préfigure le titre "Give life back to music".