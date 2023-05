Eurovision 2023: les grands favoris, Suède et Finlande, qualifiés pour la finale

Placés en tête par les bookmakers, Loreen ("Tatoo" - Suède), victorieuse en 2012, et Käärijä ("Cha Cha Cha" - Finlande), rejoignent les six pays qualifiés d'office en finale: l'Ukraine, détentrice du titre, et les "big five" - Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni - plus gros contributeurs à l'organisation du concours.