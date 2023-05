Stromae annule définitivement sa tournée "Multitude Tour": "Cette décision est difficile mais nécessaire"

Le chanteur explique d’abord avoir pris beaucoup de plaisir à retrouver le public sur scène depuis février 2022. Mais "il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis, mon équipe, j’espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible", indique-t-il dans son communiqué.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. "Je dois accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je l’imaginais. C’est donc avec un immense regret […] que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui."

En clair, cela signifie que les concerts au Palais 12 à Bruxelles du 01, 02 et 03 juin prochains ainsi que ceux du 08 et 09 décembre sont annulés. Stromae ne sera pas non plus à l’affiche de Rock Werchter le jeudi 29 juin. Sur la page web du festival, les organisateurs lui souhaitent "de tout cœur un bon rétablissement" et indiquent qu’ils sont à la recherche d’une nouvelle tête d’affiche. "Il n’y a pas encore de remplaçant(e) prévu(e) à ce jour. Il n’y a pas de plan de secours ultime lorsqu’une tête d’affiche annule. Nos programmateurs sont déjà sur des charbons ardents pour trouver la meilleure option possible. Nous vous tiendrons au courant dès que possible."

Il devait aussi jouer le 1er juillet au Dance The Rabbit Hole, un festival hollandais. Là aussi, les organisateurs cherchent une solution. "Les plus grands groupes internationaux ont leurs horaires de tournée fixés depuis des mois et la question est de savoir ce qui est possible dans ce court laps de temps", indiquent-ils.

Le reste des concerts annulés devaient se dérouler en France et aux Pays-Bas : quatre à Lille (en juin et en octobre), quatre à Paris (juin et décembre), un à Montpellier, deux à Clermont-Ferrand, deux à Nantes, deux à Toulouse, un à Lyon, un à Strasbourg, deux à Bordeaux, deux à Amsterdam.

En mars dernier, Stromae avait déjà annulé des concerts à Strasbourg et à Amnéville. L’annonce avait été tardive, suscitant la colère des fans, dont certains avaient réservé des hôtels et faits parfois de longs trajets en train ou en avion pour venir assister au show. Cette fois, l’annonce intervient beaucoup plus tôt. Et Auguri Productions et Mosaert ont compris la leçon en présentant leurs excuses en fin de communiqué : "Nous sommes désolés des désagréments que cette situation peut vous causer à tous et toutes."