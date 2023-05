Le groupe Sum 41 annonce sa prochaine séparation après un ultime album

”Le fait d’être dans Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de notre vie. Nous sommes à jamais reconnaissants envers nos fans, anciens et nouveaux, qui nous ont soutenus de toutes les manières possibles. Il est difficile d’exprimer l’amour et le respect que nous avons pour vous tous et nous voulions que vous l’entendiez d’abord de notre bouche”, écrit le groupe dans un message à ses fans.

”Pour l’instant, nous avons hâte de vous voir tous sur la route et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve à chacun d’entre nous. Merci pour les 27 dernières années de Sum 41”, complète le groupe composé actuellement par Deryck Whibley, Jason McCaslin, Tom Thacker, Dave Baksh et Frank Zummo.

Sum 41 a totalement explosé sur la scène mondiale dans le sillage de la sortie de son 2e album, All Killer, No Filler, qui contient notamment les tubes In Too Deep et Fat Lip. Le premier de ses deux morceaux a notamment été utilisé dans le film American Pie 2, sorti en 2001.