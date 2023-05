Annulation de la tournée de Stromae: faut-il limiter les préventes à 6 mois?

Cette fois, l’annonce intervient beaucoup plus tôt. Et Auguri Productions et Mosaert présentent leurs excuses: "Nous sommes désolés des désagréments que cette situation peut vous causer à tous et toutes." Si les tickets vont être remboursés – la procédure est déjà en cours pour le Palais 12 -, les autres frais occasionnés (logement, transport…) ne seront évidemment pas pris en compte.

Bernard Hennebert, fondateur de la Ligue des usagers culturels (LUC), s’interroge quant à ces annulations à répétition. "Était-il prudent que les organisateurs mettent en place près de deux ans à l’avance cette tournée 2023 et la surchargent de prestations ?", questionne-t-il. Il se demande aussi s’il est normal de mettre en vente des billets parfois quasi deux ans avant la prestation. Et d’appeler l’Union européenne à légiférer dans ce domaine, avec une limite de la prévente à six mois. "Et pour les festivals, pas de début de prévente avant que l’ensemble de la programmation ne soit détaillé publiquement", ajoute-t-il.

Certains ont sans doute acheté leur billet pour le 29 juin à Werchter uniquement pour Stromae, sans connaître le reste de l’affiche. On peut sans doute s’attendre à une revente de tickets pour cette date spécifique dans ces prochains jours. Tout dépendra du nom de son remplaçant.