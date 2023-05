”Vous participez au trafic d’animaux sauvages” : Gims pose avec un bébé félin, vive polémique (vidéo)

”Un bébé félin bien loin de sa mère… @GIMS, vous participez au trafic d’animaux sauvages. Honte à vous !” Voici la réaction de One Voice, une association de droit alsacien-mosellan, qui mène un combat non violent pour les droits des animaux et le respect de toute vie, après avoir aperçu la vidéo du chanteur Gims, endormi donnant un biberon de lait à un petit caracal, un félin sauvage originaire d’Afrique et d’Asie et considéré comme menacé.