Aime Simone: sous la carapace, l’émotion à l’état brut

Pour cet album, il a travaillé avec son alter ego, sa compagne Sonja Fix et tenté de capturer l’émotion brute. "Je commence toujours par de l’improvisation parce que j’essaie de capter l’émotion et c’est plus tard que je réécoute toutes mes prises et que je garde celles qui m’interpellent encore. Puis je les organise mélodiquement avec Sonja avec laquelle j’ai une relation très créative: à nous deux, on est un peu comme un seul cerveau (rires)."

S’amusant à cultiver le mystère, Aime Simone joue avec les codes et tente de faire cohabiter sa musique avec les contraintes commerciales d’un business souvent destructeur. "J’essaie de faire quelque chose de réel et qui me correspond. Je suis allé chercher très profondément ces idées et ces sonorités. Mais, en même temps j’essaie de trouver ma place dans ce milieu. Ça fait très longtemps que je fais de la musique et j’ai côtoyé des milieux très différents, connu beaucoup de désillusions. C’est toujours difficile de confronter ses rêves à la réalité mais ça les rend plus forts si on persiste."

Une carapace et des douleurs

Sur son premier album qu’il qualifie de "naïf", Aime Simone se dévoilait déjà beaucoup. Devenu papa, il voit aujourd’hui la vie avec des nuances différentes que l’on retrouve sur ce nouvel album. "Il est un peu plus violent, il parle de l’idée d’être fort face à l’adversité, des challenges de la vie et il questionne la notion de “gloire”. Le titre Oh Glory y fait directement référence. Il peut être pris au premier degré mais aussi de façon philosophique ou mystique. J’ai été confronté au mythe de l’artiste qui réussi et de l’idée que je m’en faisais. J’essaie de le réinventer d’une certaine façon. "

Romantique, épris de liberté, Aimé Simone refuse l’étiquette d’artiste torturé même s’il trimbale son lot de douleurs. "J’ai souffert dans ma vie mais tout le monde souffre et je ne vois pas pourquoi ma souffrance serait plus digne d’intérêt. Par contre, ce que je trouve beau c’est le chemin pour en sortir. Ma musique a donc toujours été tournée vers la lumière même si elle est aussi mélancolique et nostalgique. Il y a toujours un contexte sombre malgré moi mais j’ai envie d’en faire quelque chose de positif et ça, ça a changé depuis que ma fille est née. C’était très difficile parce qu’avant j’étais un peu sur une route de perdition et que j’avais renoncé à m’en sortir. Mais aujourd’hui, je veux donner de la force aux gens."

Il suffit donc de suivre la lumière pour découvrir un artiste plein de talent et tellement touchant.

"Oh Glory", Virgin.