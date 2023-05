Ce qu’il faut écouter cette semaine : Ed Sheeran, les Belges de Echt!, Freda Ridings et Eyes of Other

Pour ne rien rater des sorties de cette semaine, on vous a créé une petite playlist rien que pour vous

L’album de la semaine

Ed Sheeran, est un faiseur de tubes incroyable: Sing, Shape of You, Perfect, The A Team… et tous ceux qu’il a écrits pour les autres. Il détient quelques records comme celui du plus grand nombre de singles N°1 dans son pays, derrière Elvis Presley et les Beatles, ou du plus de chansons certifiées disques de platine depuis le début du siècle, ou encore de la deuxième tournée la plus rentable de l’histoire… Ah oui: et tous ses albums ont été n°1.

C’est dire si on attend ce "-", prononcez Substract. C’est le titre du 5e album solo d’Ed Sheeran avec lequel il termine son cycle commencé en 2011 avec Plus, "+". Puis Multiply, "x" (2014), Divide "÷" (2017) et Equal "=" (2021).

Et il est bien différent des précédents. C’est un album composé essentiellement de ballades, 14 titres plutôt mélancoliques qui reflètent les moments difficiles que le chanteur a traversés. Il y a eu l’annonce d’une tumeur à sa femme Cherry (elle va bien maintenant), ainsi que ce procès pour plagiat qui le mine. Mais surtout la mort de son meilleur ami Jamal Edwards en février de l’année dernière. Il est l’homme qui a fait découvrir Ed Sheeran..

Et c’est surtout cette disparition brutale qui marque l’album. Plusieurs chansons lui sont directement dédiées, comme le single Eyes Closed (notre titre préféré de Substract) ou End of Youth, où il confie sans détour "Je suis déprimé depuis que tu es parti". Aaron Desner du groupe The National (aussi connu pour avoir produit Taylor Swift) a travaillé avec lui sur ces chansons. Il a déclaré à The Guardian: "Il y a des moments où il enregistrait des voix qui étaient presque inutilisables tellement il était émotif. Cette beauté crue et viscérale est très présente."

Parmi ces chansons lentes et tristes avec beaucoup de pianio, il y a quand même de jolies chansons d’amour. Et quand même quelques rayons de soleil. Comme Dusty ou Curtains. Et surtout Boat qui ouvre l’album et dans lequel il chante dans une jolie métaphore marine que "toutes ces vagues ne briseront pas mon bateau".

Warner

Et mon tout est un homme

"C’est un gars roux, très petit, Anglais, de la campagne, qui bégaye et qui fait du beat box… Ce mec-là ne devient pas pop star !" Ed Sheeran raconte son histoire dans The Sum of it all, un documentaire diffusé sur Disney +.

En quatre parties, il aborde d’abord l’enfance du chanteur, avec des archives personnelles, des témoignages de ses parents, John et Imogen. Le début de son succès, toutes ses premières fois (aux USA, dans des stades…) Les images sont frappantes de contraste entre l’amuseur qui fait chanter un stade entier et qui, quelques instants après, se retrouve seul dans le silence de sa loge. Les deux derniers épisodes sont plutôt consacrés aux coulisses de ce nouvel album.

Et tout le long, on découvre un gars très humain, attachant vivant à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Et un artiste sensible qui craque en plein concert à l’évocation de son meilleur ami disparu, ou sa femme qui s’inquiète pour sa santé mentale alors qu’il est en pleine dépression.