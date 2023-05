Clap de fin pour le groupe de chansons pour enfants Les Déménageurs

Il ne sera bientôt plus possible de suivre les péripéties des Déménageurs sur scène. La "petite aventure" de la fratrie ultra-populaire chez les plus jeunes – les histoires sont construites autour des frères Stoul, Georges, Nelson et leur sœur Lili – va se clôturer. "Ce sera terminé dans un an", confirme Yves Barbieux, auteur et compositeur des chansons folk-rock de la troupe.