+ DÉCOUVREZ | La discothèque de L’Avenir

Rive c’est un duo bruxellois composé de deux amis de longue date, Juliette Bossé et Kévin Brieuc. Ensemble, ils avaient déjà conçu le très beau Narcose en 2019 ; ils reviennent avec le magnifique Collision.

Un album sur lequel Juliette évoque une histoire d’amour achevée qui a laissé de vilaines traces. Et, avec ce disque beaucoup plus personnel, la voix de Juliette a été naturellement bien plus mise en avant. "Avec des textes comme ceux-là, je pouvais difficilement continuer à me cacher", sourit Juliette Bossé. "D’ailleurs, sur scène, on sera trois puisqu’on aura un multi-instrumentiste avec nous qui pourra reproduire les sonorités de l’album, que ça soit au piano, à la basse ou à la batterie et ça va décharger Juliette pour qu’elle ne soit plus collée derrière le piano", ajoute Kévin Brieuc.

Un deuxième album conçu sans pression et qui "est venu tout seul". "Mais on a voulu se surprendre un peu par rapport au premier album qui était très chargé en compositions électroniques, explique Kévin. Du coup, dans un premier temps, on a travaillé au piano. Ça avait un côté pratique vu qu’on était confinés. Puis les arrangements sont venus se greffer aux mélodies et aux textes de Juliette. Et ces textes, plus intimes, ont naturellement amené quelque chose de plus organique et orchestral dans les arrangements."

Un disque en deux temps

Avec des titres plus mélancoliques ( Orage, Polaroid le superbe duo avec Sofiane Pamart ou le "gainsbourien" Manque-moi) et des chansons franchement lumineuses et porteuses d’un renouveau ( Rêver grand, Sole rosso), Collision joue sur l’ambivalence des sentiments.

"Il est le reflet de mon humeur au moment où j’ai écrit ses chansons, note Juliette. Certaines ont été écrites pendant le confinement alors que j’étais en pleine rupture et d’autres sont venues plus tard, alors que je me reconstruisais. Cet album a une double histoire: il y a cet aspect difficile d’une relation compliquée et cette envie de reprendre sa liberté."

Pour Kévin, ça n’a pas été trop compliqué de s’approprier les textes de sa complice et d’y amener ses arrangements. "Je vis en colocation avec Juliette donc son histoire, je la vivais au quotidien ; ses émotions, je les avais en direct. Mais j’ai eu à cœur de ne pas trahir ses sentiments. Le confinement a aidé en cela parce que j’ai amené beaucoup plus de mélodies au piano qu’on choisissait ensemble et ensuite Juliette y a apposé ses textes. C’est une démarche un peu inverse que ce qu’on avait l’habitude de faire mais qui se prêtait bien à la situation."

En résulte un album poétique, à la fois doux, puissant et féministe que le duo défendra sur scène… à trois.

"Collision", Art-I – En concert, le 1/05 (Nuits Botanique), 6/05 (Liège), 22/07 (Francofolies de Spa), 25/08 (Les Solidarités), 26/08 (Août en Éclats à Soignies).