Fils cadet de Pierre, un ingénieur des mines, et de Madeleine Dutronc, Jacques naît à Paris, rue de Provence, en 1943. Il passe sa jeunesse au Golf-Drouot, futur lieu culte du rock français et que fréquentent aussi ses grands amis Eddy Mitchell et Johnny Hallyday.

À 16 ans, il contracte la maladie de Bouillaud et doit rester un an enfermé chez lui. Il en profite pour apprendre les accords de guitare puis fonde " Les Tritons" avec ses potes, mis en appétit par le succès de son pote Hallyday.

Ensuite, il devient guitariste du groupe " El Toro & les cyclones " et signe avec la maison de disques Vogue où il va devenir l’adjoint du directeur Jacques Wolfsohn qui à l’époque, est un découvreur de talents renommé.

Dutronc compose alors " Fort Chabrol ", un instrumental qui est un succès pour le groupe " Les Fantômes " et qui deviendra… "Le Temps de l’amour " avec des paroles et via une refonte destinée à Françoise Hardy.

2. "Et moi et moi et moi", lauréat d’un concours de circonstances

En 1966, jaloux du succès d ’Antoine et de ses " Élucubrations " (c’est le chanteur à qui sa mère dit "va te faire couper les cheveux"), Jacques Wolfsohn décide de lancer un concurrent.

Il demande des textes désinvoltes ou insolents au romancier et journaliste Jacques Lanzmann. Ceux-ci sont chantés d’abord par un certain Benjamin, avec musiques de Dutronc (dont " Au gré du vent ", déjà très caractéristique). Sans succès.

Dutronc fait la musique et la maquette de ce qui va devenir " Et moi et moi et moi ". Benjamin s’étant brouillé avec Wolfsohn, on teste d’autres interprètes. Aucun n’égale le punch de la maquette, on lance donc Jacques Dutronc comme chanteur. Résultat: " Et moi et moi et moi" et ses 700 millions de petits Chinois devient un des tubes de l’été 1966.

3. Avec Jacques Lanzmann, les faux frères Jacques

La collaboration Dutronc-Lanzmann (plus de 80 chansons ensemble) va alors être une des plus fructueuses de l’histoire de la Chanson française.

En quelques années, ils vont accumuler une kyrielle de classiques qui continuent de surprendre par leur verve et leur modernité: "Paris s’éveille", "L’Opportuniste", "Les Cactus", "La fille du père Noël", "J’aime les filles", "On nous cache tout", "Les Playboys"… Les morceaux sont souvent cosignés à trois avec Anne Segalen, l‘épouse et muse de Lanzmann.

Et pourtant, les deux Jacques ne s’entendent pas. Écrivain prolixe (décédé en 2006.), un brin mythomane (il raconte avoir été mineur au Chili, puis camionneur...), adaptateur en français de la comédie musicale "Hair ", Jacques Lanzmann souffre du succès de son partenaire, à qui il reproche son ingratitude ("jamais un merci").

Dutronc de son côté raconte qu’il doit enfermer Lanzmann dans une pièce pour qu’il termine enfin ses textes.

Leur collaboration va diminuer lorsque Dutronc travaillera avec d’autres auteurs, en particulier Serge Gainsbourg (sur l’album "Guerre et pets " principalement).

Ils se retrouveront toutefois pour quelques titres sur l’album "Madame l’Existence" en… 2 003.

4. Ce très long "Je t’aime moi non plus" avec Françoise Hardy

La carrière de Dutronc est indissociable de celle de Françoise Hardy. Elle est une star internationale dès ses premiers disques dans les années 60, imposant un style unique, mélange de sex-appeal et de mélancolie. Elle a d’emblée le rock international à ses pieds, Mick Jagger ou John Lennon en pinçant pour elle.

Elle et Dutronc deviennent au départ une sorte de couple "people", façon Vartan et Hallyday. Pas factice, mais qui semble destiné à régaler les lecteurs du magazine "Salut les copains !".

Ils formeront pourtant un vrai couple à partir de 1967. Leur fils Thomas naît le 16 juin 1973. Ils vivront longtemps à la fois ensemble mais séparés, occupant par exemple chacun un étage dans une maison de maître parisienne.

Ils se marieront le 30 mars 1981 devant le maire de Monticello, en Corse, en présence de nombreux invités et amis. Pourquoi en Corse ? Parce que que Dutronc s’est mis à y vivre la plupart du temps et cela dans une propriété construite au départ... par Françoise Hardy.

Ils seront officiellement séparés à partir de 1990 mais en 2000, enregistreront un de leurs rares duos "Puisque vous partez en voyage", reprise d’un classique de 1935 signé Mireille et Jean Nohain (à écouter dans la compile en fin d’article).

5. Au cinéma, un non-acteur très demandé

Sourire énigmatique, regard désabusé, Jacques Dutronc a tout d’un personnage de cinéma. On ne va pas tarder à lui demander de faire l’acteur, misant surtout sur ses beaux yeux clairs et sa désinvolture naturelle. Un non-acteur est né ! Cela commence avec " Antoine et Sébastien" de son ami Jean-Marie Périer en 1973.

Il crève l’écran l’année suivante dans " L’important c’est d’aimer " de Zulawski avec Romy Schneider et fait ensuite partie des meubles du cinéma français, tournant avec Mocky, Lelouch, Sautet et même Godard. Il retrouve Zulawski en 1988 pour "Mes nuits sont plus belles que vos jours ", où il compose un personnage hallucinant d’homme parlant sans cesse parce qu’il est précisément en train de perdre... l’usage de la parole.

Mais son sommet, c’est en 1990, césar du meilleur acteur à la clé, avec son incarnation de "Van Gogh " sous la direction de Maurice Pialat. Il y est juste parfait, émacié, "nature", parfaitement à l’aise dans le rôle de cet écorché vif, tout entier dans sa peinture mais usé par l’insuccès et la pauvreté.

Il a encore régulièrement tourné ensuite. Son dernier film date de 2018 avec "Voyez comme on danse " de Michel Blanc, suite d’une comédie chorale dénommée "Embrassez qui vous voulez" sortie en 2001.

6. 1993: Égaré dans Namur, puis embourbé sur la Citadelle

Alors que son dernier album date de 1985 (" C.Q.F.D."), à 49 ans, Jacques Dutronc annonce son grand retour sur scène. C’est en 1992 et au Casino de Paris. C’est un triomphe et l’album en public qui en découle va se vendre à 650 000 exemplaires.

Au menu, un best of et deux inédits ("Entrez M’sieur dans l’humanité" et " L’âme sœur "), la participation d’un groupe corse sur... "Corsica " et un ballet de balais sur l’amusant " Merde in France".

Le succès traverse la frontière puisque Dutronc remplit quatre soirs d’affilée Forest-National. La longue tournée se termine à Namur le 15 septembre 1993 par un ultime concert gratuit resté dans les mémoires de tous ceux qui s’y étaient faufilés.

Ce soir-là en effet, 60 000 personnes prennent d’assaut l’esplanade de la Citadelle namuroise (où Johnny a chanté devant 40 000 personnes deux années auparavant).

L’après-midi, en provenance de Paris, Dutronc et ses potes se perdent dans les embouteillages de Namur. Le soir, il drache sur une foule démesurée. A la fin du concert, la voiture du chanteur (une Renaut Espace) s’est embourbée toute seule à l’arrière du podium géant, ce qui contrarie son départ qui se voulait rapide et discret.

Soirée épique, donc, avec en coulisse Pierre Dutronc (un cigare à la bouche) et le fiston Thomas encore tout jeunot. Le père, le fils, ne manque que le Saint-Esprit de Françoise Hardy! En première partie, le groupe Abbey Road (reprises des Beatles) avait été renforcé par le regretté Pierre Rapsat.

On ne verra plus Dutronc sur scène avant… 17 ans !

7. De retour en 2010, seul puis avec les "Vieilles canailles"

Durant les années 1990, Jacques Dutronc ne publie qu’un seul album studio. C’est en 1995, "Brèves Rencontres ", opus pour lequel il collabore notamment avec son fils Thomas, alors auteur débutant.

Sur son dernier album en date "Madame l’existence", publié en 2003, on retrouve donc certains titres cosignés Lanzmann-Dutronc. L’album est disque d’or (plus de 100 000 exemplaires vendus) malgré une promotion réduite au minimum. Comme toujours, Dutronc n’est pas du genre à s’épancher.

Il revient toutefois sur scène, presqu’à la surprise générale en janvier 2010, âgé de... 68 ans. La demande de tickets le poussera à faire 80 dates, finissant la tournée à la Fête de l’Humanité devant plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Nouvelle surprise en 2014, lorsqu‘on annonce que Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday seront ensemble sur scène en novembre 2 014 sous l’appellation des "Vieilles canailles". Une série de trois dates (qui deviennent vite six) à Bercy. En juin et juillet 2017, le trio se reformera pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse.

8. Quand Dutronc père & fils partent en tournée

Lancé par le succès de " J’aime plus Paris", et digne héritier du style paternel (tout en étant un brillant guitariste manouche), Thomas Dutronc voit ensuite sa carrière plafonner.

En novembre 2021, Thomas et Jacques Dutronc annoncent une tournée commune qui durera une année et se terminera en décembre de l’année suivante. Le 13 avril 2022, à Courbevoie, se tient le premier concert en formule père & fils.

Les dates s’accumulent dans des salles gigantesques et des festivals énormes, avec au menu, un mélange du répertoire de chacun, incluant aussi un hommage instrumental à Françoise Hardy.

La tournée des Zénith est lancée à Montpellier et parcourt la France jusqu’à l’ultime date (officielle) le 21 décembre à Bercy. Le lendemain, Thomas Dutronc annonce à la radio que son père préfère arrêter là, après 34 dates.

Comme toujours, le souci de bien faire plutôt que trop en faire. Mais le fiston ajoute: "Je suis sûr qu’il va regretter de ne pas continuer, parce qu’on lui avait fait un spectacle aux petits oignons. Il a chanté merveilleusement, une voix vraiment fabuleuse".

9. Une vie de retraité paisible en Corse

Jacques Dutronc demeure un personnage énigmatique. Qui sait prendre le temps... de donner du temps au temps.

À 80 ans, par rapport aux chanteurs de sa génération, il ne fait ni ringard, ni "vieux con". Confiné à Monticello, il aime sa tranquillité, reçoit ses amis et voisins, vivant entouré d’une trentaine de chats.

Nul ne sait s’il sortira encore de nouvelles chansons ou s’il retournera sur scène. Quasiment sans rien faire, en se montrant très peu, il demeure un artiste que suit et adule un public énorme, par la grâce d’un répertoire de haute volée et qui se transmet de génération en génération.

Pour en savoir plus, il existe une excellente biographie "Dutronc la bio " (sortie en 2004 et mise à jour en 2010) signée Michel Leydier, un écrivain "dutronologue" qui a signé aussi de nombreux polars.

10. Une petite compile pour terminer

On termine par cette compilation de tubes réalisée par notre confrère Patrick Zirpolo. " Les Cactus", "J’aime les filles", "Il est cinq heures", "L’opportuniste" ou "Gentleman cambrioleur ", il n’e manque aucun tube, sachant que dans l’ensemble du répertoire, il y a aussi des dizaines de perles à découvrir ou à réécouter.