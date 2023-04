Dan San, le Covid, l’ego et les Beatles

Grand Salon, c’est un son nouveau. Plus pop. Et ce n’est pas un gros mot. "Il a fallu apprendre qu’une musique plus limpide c’était pas un gros mot." Jérome Magnée complète: "On se cachait derrière beaucoup de couches, de productions, d’harmonies de voix, derrière beaucoup de métaphores dans les textes. C’était très compliqué de comprendre de quoi parlaient nos chansons. Mais c’était une pudeur mal placée, une manière de se cacher de nos propres émotions. Et avec le temps, le recul qu’on commence à avoir, il y avait cette volonté d’être plus directs, plus accessibles."

Pour cet album, ils se sont nourris de leurs expériences d’autres projets The Feather, Condore, Pale Grey, Kowari, Sharko, musiques de films, de documentaire, de spectacle…

Tous ces projets, solos ou au service d’autres, "Ça nous a permis de mettre de la distance entre nous et notre ego, d’une certaine manière, avance Thomas Medard. Quand on amène une chanson au collectif, on accepte qu’elle va changer et que c’est la meilleure idée qui gagne. On le faisait déjà avant, mais j’ai l’impression que c’était beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus compliqué. C’est pas très positif, donc, on n’en a pas trop parlé à l’époque, mais quand l’album Shelter est sorti, ça a été quand même dans la douleur parce qu’on s’est pas mal engueulés, c’était très tendu. Et ici on a vraiment appris à lacher prise."

Dan San, "Grand Salon", Odessa/Simone Records. Le 7 mai aux Nuits Botanique (Bruxelles), le 1er juin, au Reflektor (Liège) et le 20 juillet aux Francofolies (Spa)