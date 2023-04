Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 28 avril 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "Grand salon" de Dan San

Il aura fallu sept ans à Dan San pour accoucher de ce nouvel album, le troisième. Grand Salon, c’est un son nouveau. Plus pop.

Les Liégeois nous en ont parlé dans une interview à retrouver ci-dessous.

PJ Harvey annonce un nouvel album

PJ Harvey a dévoilé un premier titre ( A Child’s Question, August) issu de son nouvel album, I Inside the Old Year Dying qui sortira le 7 juillet.

Avec une économie de moyen et une instrumentation réduite à l’essentiel, PJ Harvey va droit au but et l’album s’annonce brut et captivant.

Un best of pour Texas

34 ans après son premier tube, I Don’t Want A Lover, le groupe Texas emmené par la charmante Sharleen Spiteri vient d’annoncer la sortie d’un double album best of, The Very Best Of 1989 - 2023, qui sortira le 16 juin, avant un passage très attendu au festival Glastonbury.

On y retrouvera 24 titres iconiques y compris deux nouvelles chansons, Keep on Talking et After All.

Pierre Guénard, le coup de cœur

On avait déjà épinglé son premier single, Harry, sorti au mois de janvier ; Pierre Guénard revient faire parler de lui avec une nouvelle très belle chanson, J’ai pas dit oui.

Le leader du groupe Radio Elvis touche avec un texte sensible et introspectif sur une mélodie douce au piano et violoncelle. Une chanson essentielle qui met en avant la voix et le phrasé particulier de Pierre Guénard qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Nicolas MIchaux.

L’album devrait nous parvenir à l’automne.

Et toujours des concerts

IAM à l’Ancienne Belgique

Le vendredi 23 février 2024, le mythique groupe de rap marseillais IAM sera en concert à l’Ancienne Belgique de Bruxelles (tickets: 38 €).

Formé en 1989 et originaire de Marseille, le groupe de rap composé de Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren est connu pour son style musical unique et ses textes politiquement engagés.

Dates supplémentaires pour Christophe Maé et Pascal Obispo

Christophe Maé sera en concert le vendredi 17 novembre à Forest National (il reste encore quelques tickets). Il reviendra chez nous le vendredi 19 janvier 2024, toujours à Forest National.

C’est au Cap Vert qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer son nouvel album, C’est drôle la vie.

Pascal Obispo quant à lui passera aussi par Forest National le samedi 11 novembre et reviendra le samedi 20 janvier 2024 dans la même salle.

Un concert en forme de best off puisque le Français viendra fêter ses 30 ans de carrière, accompagné de 12 musiciens.

Christine and the Queens au Cirque royal

Christine and the Queens (qui a donc abandonné l’idée de se faire appeler Chris) revient avec un nouvel album, Paranoïa, Angels, True love qui sera disponible le 9 juin.

Un concert est déjà annoncé au Cirque royal de Bruxelles, le 12 septembre (tickets: 42 €).

L’artiste précise: "Ce nouvel album est le second volet d’un geste opératique qui a débuté avec l’album Redcar les adorables étoiles , en 2022. La suite, Paranoïa, Angels, True love est la clé de cette transformation à cœur ouvert, une prière pour le soi, celui qui respire et prend vie à travers tous les amours dont il est composé."