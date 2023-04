Également connu pour sa lutte pour les droits civiques, il était un soutien de Martin Luther King.

Belafonte avait connu un grand succès dans les années 1950 avec des chansons à succès comme "Day-O" ou "Jump in the Line", qu'on retrouvait dans dans le film "Beetlejuice" de Tim Burton. Ce succès fulgurant l'avait amené à des rôles au cinéma, dans les films "Carmen Jones" et "Island in the Sun" notamment.

En 1956, son album "Calyspo" avait été le premier de l'histoire à dépasser le million d'exemplaires vendus. En 2014, l'artiste avait été récompensé par un Oscar d'honneur.

C'est enfant, lorsqu'il vit en Jamaïque, que George "Harry" Belafonte découvre le calypso, une musique aux influences ouest-africaine née dans les carnavals de Trinité-et-Tobago, qui va séduire le public américain par son exotisme.

Revenu aux Etats-Unis, il entre au Théâtre Noir de Harlem après la guerre et monte plusieurs pièces avec son ami de toujours Sidney Poitier, avant de se lancer dans la musique où son charisme et ses qualités vocales lui réservent un succès rapide, qui sera le tremplin de son engagement contre la ségrégation raciale.

Soutien de poids pour Martin Luther King

D'abord chanteur de ballades dans des cabarets, il s'impose au début des années 1950 avec un répertoire populaire qui mêle les influences de la variété américaine, des musiques caribéennes et de la culture noire de Harlem.

Il devient le premier acteur noir à jouer, en 1957, une histoire d'amour avec une actrice blanche dans "Une île au soleil" de Robert Rossen, et aussi le premier Afro-Américain à produire un show télévisé et à remporter un Emmy award (1959).

Mais le jeune homme ne se contente pas d'être un symbole. Rapidement, il finance la campagne pour les droits civiques et devient un proche de Martin Luther King Jr.

"Lorsque les gens pensent au militantisme, ils pensent toujours que ça implique des sacrifices, mais j'ai toujours considéré cela comme un privilège et une opportunité", affirmait-il en 2004 lors d'un discours à l'université Emory.

En 1963, il lève 50.000 dollars, l'équivalent de presque 500.000 aujourd'hui, pour sortir de prison Martin Luther King, à une époque où les artistes empochent des revenus confortables.

"J'aurais pu gagner 2 ou 3 milliards et finir avec une quelconque addiction cruelle, mais j'ai choisi d'être un combattant des droits civiques à la place", expliquait-il dans une interview au Guardian en 2007.

Marié à trois reprises, Harry Belafonte a eu trois filles et un fils de ses deux premières épouses.