Puis il y a eu le Covid. Destructrice pour certains, salvatrice pour d’autres, cette pause forcée a permis à Jain de se mettre au vert, à Marseille.

Face à la mer, dans une petite cabane de pêcheur réaménagée, elle se retrouve peu à peu. "Avant ça, j’en ai profité pour voyager, respirer, voir des concerts… Tout ça m’a énormément nourrie et m’a permis de me retrouver en tant que mélomane."

Là où les précédents albums étaient nourris de sonorités world (le titre Makeba en étant certainement la meilleure synthèse), The Fool, transpire les seventies et l’amour.

"J’avais écrit le premier album quand j’étais au Congo et donc, je m’étais nourrie de toutes ces musiques world mais je me voyais mal refaire la même chose en étant à Marseille. Dans ma cabane, j’avais emmené des vinyles des années 70 de mes parents comme de vieux Fleetwood Mac, des albums de Joan Baez ou The Kick Inside de Kate Bush. J’ai pu m’imerger dans ces ambiances et ce sont ces sonorités qui sont ressorties de ma musique."

Se reconnecter à soi-même

Des ambiances musicales soutenues par un graphisme coloré et psychédélique qu’elle a elle-même dessiné. "Ça m’a fait du bien de me remettre au dessin et j’ai tout de suite eu envie de dessiner la pochette du disque ; ça avait un côté artisanal que j’aimais bien." La pochette mais aussi les illustrations de tarot qui accompagnent les chansons. "Le tarot, ça vient de ma mère qui, quand j’étais enfant, nous tirait les cartes à moi et mes sœurs. J’étais à Marseille et le tarot a refait surface naturellement. J’adore les symboliques et pour ça, le tarot, c’est un terreau génial."

Avec The Fool, Jain signe certainement son album le plus personnel. "Les autres étaient plus universels. Ici, je parle de ce que je vis, d’amour, de doute, d’équilibre, de peur… C’est sans doute pour ça aussi que j’ai mis plus de temps à l’écrire."

Comme le Fou du tarot qui donne son nom à l’album, la chanteuse se sent aventurière, "prête à prendre des risques et à vivre pleinement un nouveau départ. Et puis j’ai de nouveau envie de voir les visages des gens en concert et de les faire danser".

Ça ne saurait manquer et en attendant, rien n’empêche de danser tout seul dans son salon ou d’écouter The Fool en se faisant tirer les cartes.

"The Fool", Sony.