Eloise, charme brut qui séduit Billie Eilish

"Cet album parle surtout des premières années de la vingtaine et à quel point elles peuvent être bordéliques et chaotiques, explique-t-elle avec un délicieux accent british. Quand on a 20 ans, il se passe tellement de choses en tellement peu de temps. On a l’impression que tout notre monde change alors qu’il s’est juste passé une semaine… Et je crois que le message que j’ai voulu faire passer c’est: “Ne prends pas les choses avec trop de sérieux quand tu as 20 ans, personne ne t’oblige à être un adulte à 21 ans !”"

Une séparation mais surtout ce qui vient après et comment on s’en relève, voilà ce dont il est question. "D’une façon générale, mes chansons parlent toujours d’amour mais pour cet album, j’ai voulu en explorer tout le cycle: la douleur de la rupture, l’acceptation, ce moment où on dit: “jamais, plus jamais”, et puis finalement celui où immanquablement, on retombe amoureux…"

"Ma vie change à chaque fois que je prends l’avion"

Toujours en train d’essayer de comprendre qui elle est, Eloise avoue en savoir bien plus sur elle-même aujourd’hui et avec beaucoup d’humour, elle explique sa relation particulière aux avions et pourquoi son premier album porte ce titre: "Je suis vraiment effrayée par l’avion c’est d’ailleurs pour cela que je bois quand j’en prends un: il faut que je dorme sinon je pète un câble. Mais toutes les choses importantes qui me sont arrivées, les ruptures, les rencontres décisives… Toutes sont toujours arrivées juste le jour avant que je ne prenne l’avion. Imaginez que vous rompiez le soir avant de vous envoler pour l’autre bout du monde et vous avez neuf heures à paniquer dans un avion pour y penser. Ou que vous rencontriez une nouvelle personne et que vous deviez déjà la quitter le lendemain parce que vous rentrez chez vous… ça explique pourquoi j’ai une relation si particulière avec les avions (rires)."

Billie Eilish, qui fait rarement de mauvais choix, a été séduite par sa personnalité et lui a fait le cadeau de reprendre une de ses premières chansons, Subsides. Une "bonne fée" de rêve pour une artiste qui débute. "Il y a quelques années, lors d’une interview en festival, elle a déclaré que j’étais une de ses artistes préférées du moment et incité les gens à aller écouter ma musique. Quand je me suis réveillée le matin, j’avais des milliers de followers en plus. Elle a continué à me soutenir comme ça en suivant mon compte, en reprenant une de mes chansons… C’est juste une chance incroyable."

"Drunk on a Flight", V2 – En concert au Trix d’Anvers le 7 juin.