Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 21 avril 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "The Fool" de Jain

La Française Jain se plonge avec passion dans les années 70 avec son nouvel album The Fool.

Inspirations psychédéliques pour la musique et tarot marseillais pour l’esthétique, Jain développe une musique "cosmique".

Les interviews de la semaine: Eloise et Telex

On a craqué sur la pop-soul de la chanteuse britannique Eloise.

Petite protégée de Billie Eilish, elle livre avec Drunk on a Flight, un premier album plein de promesse dont elle nous a parlé avec beaucoup d’humour.

Le groupe belge Telex s’offre une nouvelle jeunesse avec la réédition de ses six albums remixés. Nous avons retrouvé Dan Lackmans et Michel Moers qui nous ont parlé de cette aventure incroyable, vécue avec le regretté Marc Moulin.

Le juke-box de la semaine

Foo Fighters: un nouvel album

Le groupe emmené par Dave Grohl sortira son nouvel album, But Here we Are, le 2 juin.

Il s’agit du premier disque des Foo Fighters depuis le décès de son batteur Taylor Hawkins. Un premier titre, Rescued, vient d’être dévoilé.

Lo Bailly sort sa Face B

Après avoir dévoilé la Face A de son premier album Prosaïque, le Bruxellois Lo Bailly en dévoile la seconde partie ce vendredi.

Adepte du spoken word, Lo Bailly développe un style poétique mais bien ancré dans son époque. à découvrir de toute urgence.

Il sera sur scène le 03 mai aux Nuits Botanique, le 06 mai au Belvédère de Namur et le 31 mai au Centre Culturel de Theux.

Un nouveau Dylan le 2 juin

Encore inédit en version physique, Shadow Kingdom de Bob Dylan sortira pour la première fois en tant qu’album audio, le 2 juin. Le long-métrage Shadow Kingdom sera également disponible en téléchargement et en location dès le 6 juin.

À l’origine, Shadow Kingdom est un film exclusif diffusé en juillet 2021 dans lequel Dylan interprète de nouvelles versions de chansons de son catalogue historique. On y retrouve entre autres des titres comme Forever Young, It’s All Over Now, Baby Blue ou Queen Jane Approximately et The Wicked Messenger.

Loïc Nottet le 26 mai

Le Belge l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, son album Addictocrate sortira le 26 mai.

Après "près de trois ans de travail, de remise en question, de doutes parfois", l’album sera donc bientôt disponible. Entre-temps, le Belge a écrit un roman pour jeunes adultes, Les Aveuglés, sortis il y a quelques semaines.

Et toujours des concerts

Sting à Forest National

Sting vient d’annoncer une tournée best of, My Songs, qui passera par Bruxelles le 25 novembre à Forest National (tickets à partir de 62, 60 €).

Il y reprendra ses plus grands tubes mais aussi certains titres de Police on espère par contre qu’il laissera au vestiaire ses nombreuses versions reggae, RnB et autres joyeusetés.

Et, pour rester en famille, la première partie sera assurée par son fils, Joe Sumner.

Nick Cave et Seán O’Hagan en conversation à Bozar

Attention, ceci n’est pas un concert mais une occasion unique d’écouter Nick Cave converser avec le journaliste Seán O’Hagan (tickets à partir de 22 €).

Les deux hommes parleront de leur livre Faith, Hope and Carnage. Basé sur plus de 40 heures de conversations entre Cave et O’Hagan, le livre emmène les lecteurs de la petite enfance de Cave à aujourd’hui.

Greta Van Fleet à Forest National

Le Starcatcher World Tour de Greta Van Fleet passera par la Belgique. Le groupe des frères Kiszka passera par Bruxelles le 12 novembre à Forest National (tickets à partir de 45, 80 €). La première partie sera assurée par Mt. Joy.

La tournée accompagnera leur troisième album, Starcatcher, dont la sortie est prévue le 21 juillet. Les amateurs de rock psychédélique façon Led Zeppelin ou Janis Joplin devraient apprécier d’autant que le groupe avait fait faux bond à ses fans lors du dernier Rock Werchter pour cause de Covid.