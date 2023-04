À cette occasion, et parmi de nombreuses rééditions, on peut retrouver sur les plateformes de streaming l’intégrale de ses titres parus entre 1957 et 1962.

Pour un mode d’écoute qui privilégie plus souvent les singles à picorer, on se retrouve, ici, avec près de 5h de musique. Pas banal.

C’est la start-up française Diggers Factory, spécialisée dans le pressage de vinyles à la demande, qui en est à l’origine. "Dans une société qui privilégie l’immédiateté et la rapidité, on propose l’inverse, en publiant sur les plateformes de streaming musical une intégrale de Nina Simone 1957-62 (première période de l’artiste, époque tombée dans le domaine public), soit 4 h 51 d’écoute", expose à l’AFP son responsable Cyril Roux.

Cette structure s’était déjà associée à l’éditeur BD Music pour proposer un package vinyle + bande dessinée, aujourd’hui épuisé, autour de la vie de cette artiste majeure.

"Il y a une fascination qui ne se dément pas au fil des années pour cette musicienne et chanteuse", commente pour l’AFP Frédéric Adrian, auteur de Nina Simone (éditions Le mot et le reste).

Sa musique – avec ses standards, Feeling good ou My baby just cares for me – peut servir de porte d’entrée pour une jeune audience consommatrice de streaming, qui va ensuite découvrir la vie d’une femme qui a tout d’un roman.

Première concertiste noire

Nina Simone est une pianiste précoce, douée. Enfant, elle joue à la maison, à l’église. Son ambition: devenir la première pianiste classique à la peau noire. Elle travaille dur et passe plus de trois heures par jour sur son piano.

Mais son grand projet est tué dans l’œuf par des préjugés racistes dans les États-Unis ségrégationnistes des années 1950-60.

Elle vit très jeune de petits boulots, joue dans des bars pour continuer à s’offrir des cours de piano avec des professeurs de renom. C’est à cette époque, qu’on lui demande non seulement de jouer, mais aussi de chanter. Et en 1954 Eunice Kathleen Waymon se choisit un nom de scène pour devenir Nina Simone. Son style, mêlant classique, jazz et soul plaît. C’est une carrière de chanteuse jazz-soul qui décolle dans les clubs d’Atlantic City puis une vie cabossée entre succès et tourments personnels.

Mais elle sera aussi une figure importante de la lutte pour les droits civiques. Et pas que… "Avec elle, on peut se projeter dans la lutte pour les droits civiques, le combat d’une femme pour s’affirmer, être autonome, et dans des questions sur la santé mentale", développe Frédéric Adrian.