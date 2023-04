Le concert d’ouverture proposera la puissance du projet post grunge du chanteur et guitariste français Jessica93 et le projet electro polyrythmique de Bambi OFS, musicien de la chorégraphe Louise Vanneste. Lieu : www.lelac.info

- 29 avril: Émilie Skrijelj, Barbara Drazkov ( Brzoska & Rozpide) à la chapelle du Grand Hospice

Emilie Skrijeli est une accordéoniste française virtuose qui expérimente de façon inouïe son instrument, Barbara Drazkov une pianiste polonaise ayant travaillé avec Sidi Larbi Cherkaoui. Elle créera une oeuvre de Simon Brzoska pour harmonium et électronique dans la superbe chapelle du Grand Hospice...

- 2 mai: Express string Quartet, Duo Labbé & Ruffier et JJ Duerinckx solo à la chapelle du Grand Hospice

Le quatuor à cordes Express jouera le fameux "Jesus blood" du compositeur minimaliste anglais Gavin Bryars (découvert dans les années 70 par Brian Eno) et créera une œuvre du belge Christophe Heroufosse.

Le saxo du groupe Neptunian Maximalism, JJ Duerinckx, proposera aussi un solo à sa sauce free impro...

3 mai: Le duo Capdevielle & Delcourt et Quasi Una Fantasia à la chapelle du Grand Hospice

Le duo Capdevielle (voix) & Delcourt (clarinette) créera une œuvre basée sur des poèmes de Michael Vandebril contre la guerre. Le duo voix/piano Quasi una Fantasia proposera une création sur piano préparé dans la veine Meredith Monk...

5 mai: Eno & Fripp rejoués par Kobe Van Cauwenberghe, Quartet Ze Zorgs et Lisza au Lac

Deux albums cultes unissant les mythiques Brian Eno & Robert Fripp seront revus par le guitariste virtuose Kobe Van Cauwenberghe avec deux enregistreurs Revox pour faire les loops comme à l époque. L ‘actrice et chanteuse Lisza Debauche proposera de nouvelles chansons pour voix et piano. Le Quartet "free rock" Ze Zorgs, qui comprend 2 membres de Neptunian Maximalism, proposera sa no wave énergique.

- 6 mai: Soirée du label "Sub Rosa", au Lac

Tradition du festival, cette soirée Liesa Van der Aa et Tom Pauwels (Ictus project) ainsi qu’un film sur sur Poutine de Guy-Marc Hinant.

- 7 mai: Duo Clara Levy & Ben Bertrand à la Maison d’Erasme

La violoniste Clara Levy, qui vient de sortir un superbe cd inspiré par Hildegard von Bingen et Pauline Oliveros, et le clarinettiste Ben Bertrand créeront une œuvre de celui-ci dans la magnifique Maison d ‘Erasme à Anderlecht…

Infos et communauté: https://www.facebook.com/groups/776748289031415

Lieux : "Le Lac" www.lelac.info - "Grand Hospice" : www.grand-hospice.brussels - "Maison d’Erasme" : www.erasmushouse.museum