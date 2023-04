"Épuisée émotionnellement", la représentante de la France zappe un concert en prévision de l'Eurovision

Ce samedi 15 et dimanche 16 avril, pour l'"Eurovision In Concert", deux concerts à Amsterdam et à Londres en prélude de l'Eurovision, la candidate de la France a fait faux bond et annulé sa venue.

"J’avais prévenu la chaîne qu’elle était compliquée à gérer"

"Bonsoir à tous, malheureusement suite à un problème personnel survenu ce soir, c’est avec regret que La Zarra ne pourra pas se produire au concert prévu à Amsterdam. Merci à tous de votre compréhension", a-t-on justifié l'Eurovision dans un communiqué officiel.

"C’est la catastrophe", glisse-t-on au sein de la fédération française. Autour de cette annulation, certaines langues se délient sur une chanteuse. "J’avais prévenu la chaîne qu’elle était compliquée à gérer", confie une vieille connaissance au journal Le Parisien au sujet de celle décrite comme une "diva".

"On se revoit à Liverpool"

Épuisée émotionnellement, selon des confidences de ses proches, elle a glissé qu'elle avait besoin d’un peu de temps avant de se lancer dans la préparation du concours. La représentante de la France a confié au Parisien des récents problèmes de santé: "J’ai perdu ma voix pendant 6 mois. Ça va mieux depuis trois semaines. J’ai des hauts et des bas par rapport au concours".

guillement Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles

Ce dimanche 16 avril, la chanteuse québécoise a tenu à s'expliquer sur les raisons de cette annulation, tout en restant vague. "Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages d’amour et de soutien reçu depuis hier soir. J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement", a écrit La Zarra sur Twitter. "Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces moments d’intimité vont être importants pour moi. Merci pour votre bienveillance. On se revoit à Liverpool".

La Zarra interprétera son titre Évidemment pour représenter la France dans le concours Eurovision les 12 et 13 mai prochain.