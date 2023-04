Metallica ne lâche pas l’affaire

C’est donc avec la plus grande attention que nous avons porté une oreille à 72 Seasons qui ne fait pas dans la dentelle avec ses 12 morceaux et 77 minutes de métal, dénué de la moindre ballade.

Sans concession

Pas la peine d’attendre un successeur à Nothing Else Matters, vous ne le trouverez pas, il n’y a quasi pas de temps morts. Le titre de l’album est une référence à la jeunesse du chanteur-guitariste et leader James Hetfield, jusqu’à ses 18 ans, vous l’aurez compris. Une jeunesse difficile et perturbée qu’il évoque à diverses reprises même si nous ne sommes pas en présence d’un album concept.

"Misery, she loves me, but I love her more. Misery, she kills me but I end this war" éructe-t-il sur l’ambitieux Inamorata. On l’aura compris, ça ne rigole pas beaucoup mais ce n’est de toute façon pas trop le style de la maison.

72 Seasons est un album dense, sans concession, qui partage beaucoup de points communs avec Hardwired… to Self-destruct mais aussi Load tant au niveau du son que des structures des compositions. On a bien apprécié le clin d’œil à Kill’em All avec le fougueux Lux Aeterna ou certaines plages lourdes à souhait comme 72 Seasons et Shadows Follow. Mais surtout, comme nous l’évoquons plus haut, Inamorata, qui, du haut de ses onze minutes, voit le groupe se lâcher un peu et proposer des plans mélodiques inédits pour un titre épique, LE clou d’un l’album qui compte malheureusement aussi deux ou trois morceaux franchement dispensables ( Crown of Barbed Wire, Sleeping my Life Away). Néanmoins, avec plus de 40 années d’existence au compteur, Metallica ne lâche toujours pas l’affaire et 72 Seasons satisfera sa (très) large base.

Metallica, "72 Seasons", Universal.