Ce qu’il faut écouter cette semaine: Metallica, Feist, Céline Dion, Petite Noir et Paul Simon

Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 14 avril 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

La sortie de la semaine: "72 Seasons" de Metallica

Avec plus de 40 années d’existence au compteur, le groupe américain n’est toujours pas rassasié et revient avec un 72 Seasons sans concession.

Le précédent album datant d’il y a déjà 7 ans, nous avons attentivement écouté ce nouvel opus de Metallica et on vous explique pourquoi il fera figure de basique dans sa discographie.

+ LIRE AUSSI | Metallica ne lâche pas l’affaire

Le juke-box de la semaine

Un nouvel album pour Paul Simon

À 81 ans, Paul Simon annonce un nouvel album. Plus qu’un album, il s’agit plutôt d’un projet musical intitulé Seven Psalms. Soit une composition en sept mouvements destinée à être écoutée comme un morceau de musique continu plutôt que comme un album. L’œuvre sera disponible le 19 mai.

Dans une bande-annonce, il explique que l’idée lui est venue dans un rêve. "Le 15 janvier 2019, j’ai fait un rêve qui disait: “Tu travailles sur un morceau qui s’appelle Seven Psalms ”. Ce rêve était si intense que je me suis levé et je l’ai écrit. Mais je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait. Petit à petit, les informations sont arrivées. Je commençais à me réveiller deux ou trois fois par semaine entre 3h30 et 5h du matin et des mots me venaient. Je les écrivais, puis je commençais à les assembler."

Une nouvelle chanson pour Céline Dion

Céline Dion vient de dévoiler un nouveau morceau Love Again, bande-annonce originale du film Love again: un peu, beaucoup, passionnément, que la star canadienne produit et dans lequel elle joue également.

Le 12 mai l’album complet, comprenant 5 nouvelles chansons de Céline Dion, sera disponible.

Le Belge à garder à l’œil: Gabriel Seize

Gabriel Seize, c’est le projet solo du Belge Gabriel Sesboué, ancien leader de Beautiful Badness.

Il sort Falling Softly, un premier single en anglais accompagné d’un chouette clip tourné à Bruxelles.

Gabriel Seize assurera la première partie du concert de Sharko, ce samedi au Reflektor.

Et toujours des concerts

5 Seconds of Summer au Palais 12

Il y a un an, 5 Seconds of Summer faisait déjà l’unanimité lors de son passage à Bruxelles. Les jeunes Australiens annoncent non seulement la sortie d’un album live, The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall’qui sera suivie d’une toute nouvelle tournée internationale.

La tournée passera de nouveau par Bruxelles le 30 septembre au Palais 12 (tickets: 50, 75 €).

Jungle à la Lotto Arena d’Anvers

Le duo Jungle se produira de nouveau chez nous le 16 novembre à la Lotto Arena d’Anvers (tickets: 41 €).

Un concert qui confirme la sortie d’un quatrième album, Volcano, pour le 11 août.

Live/s Live à Anvers avec Grace Jones !

Le festival Live/s Live se déroulera les 24 et 25 juin dans le parc idyllique de Middenvijver, sur Linkeroever à Anvers.

On annonçait déjà The War On Drugs, dEUS, Balthazar, Belle and Sebastian et Warpaint. Voici que s’ajoutent Grace Jones, Suede et Whitney.

La diva et mythique interprète de Slave to the Rhythm se produira le dimanche 25 juin, le même jour que les survivants de la britpop, Suede qui défendront leur nouvel album.

Une deuxième scène est également prévue pour accueillir les prestations de Novastar et Admiral Freebee, entre autres.

Tickets à partir de 80 €.