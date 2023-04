Le Duc performera le même jour que DJ Snake, Freeze Corleone ou encore Niska.

Le rap français sera encore à l’honneur du 6 au 9 juillet à Liège. Mais également le rap US. Les Ardentes se sont offert du très lourd cette année. Kendrick Lamar et Travis Scott mettront le feu à la plaine respectivement jeudi et vendredi.