Les théories complotistes de Maître Gims sur les pyramides antiques : elles auraient eu “des foutues antennes”

Et il ne s’arrête pas là…” L’Afrique, c’est Wakanda (pays fictif dans le comics Black Panther qui possède une technologie innovante, ndlr), c’est le futur normalement chez nous. À l’époque de l’empire de Koush (un royaume situé au sud de l’Egypte du 23e au 4e siècle avant J.C.), il y avait l’électricité. Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes ! Les gens n’arrivent pas à comprendre ça et les historiens le savent”, prétend-il face au YouTubeur Le Chairman, qui a par ailleurs interviewé l’acteur Omar Sy ou le rappeur La Fouine.

Ce qu’a pu débunker la chroniqueuse et enseignante Barbara Lefebvre sur le plateau des “Grandes Gueules” de RMC : “Ce royaume fait partie d’une certaine mythologie apparue dans les années 60 chez de nombreux intellectuels africains notamment Cheick Anta Diop. “Pourquoi Gims n’est pas capable d’expliquer ce qu’ont été les grandes civilisations précoloniales africaines ? Il a besoin d’inventer des légendes ridicules. Il se ridiculise et il ridiculise l’histoire africaine. J’ai de la peine pour les historiens africanistes qui travaillent sérieusement et se font ridiculiser par Gims qui raconte n’importe quoi”, regrette-t-elle.

Une influence directe sur la jeunesse

3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur Facebook et 11 millions sur YouTube : “Courage aux profs d’histoire du collège et du lycée”, s’inquiète Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l’Université Paris-Cité, qui s’inquiète des fausses informations que cette personnalité médiatique profère sans scrupule.

Un récit que l’académique pointe comme terreau fertile de l’extrême droite. Ce que l’on peut voir via une capture d’écran du média FdeSouche partagée dans les commentaires de son post Twitter.