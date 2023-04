Ed Sheeran surprend un chanteur de métro qui interprète sa chanson et lui offre 2 places de concert (vidéo)

Croiser Ed Sheeran dans le métro de New York n’est pas commun. Chanter une chanson avec lui en duo et se faire offrir des places de concert l’est encore moins. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé ce lundi 10 avril 2023 à Mike Yung.