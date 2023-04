Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe de Starmania : “C’est une œuvre très prophétique”

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur ce spectacle ?

Le propos m’intéressait beaucoup. Luc Plamondon m’a vraiment séduit avec sa vision et sa connexion à son œuvre. Starmania a également été important dans ma construction. Je n’oublierai jamais la chanson “Un garçon pas comme les autres” qui parle de Ziggy, un garçon qui aime les garçons. Elle m’a permis de me rendre compte que je n’étais pas seul. Quand j’avais 10 ans, être homosexuel n’était vraiment pas bien vu, ni dans la communauté belge et marocaine, ni à l’école. On n’en parlait pas, c’était tabou et problématique. Alors, entendre une chanson bienveillante qui parle de l’homosexualité m’a fait beaucoup de bien. Je n’exagère pas en disant qu’elle a sauvé des vies. Je me devais de chorégraphier Starmania pour cette raison-là aussi. C’était la moindre des choses.

Le chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui complète l'équipe de cette nouvelle version de Starmania. ©Joris Casaer

Les chansons sont devenues cultes dans le paysage francophone. Est-ce intimidant de se réapproprier une telle œuvre ?

J’ai appris très tôt dans ma carrière de ne pas me laisser intimider par ça. Il faut s’imaginer que c'est une manière de faire vivre l’œuvre, de la mettre en valeur et de la faire passer à travers le corps. On ne se demande pas toujours ce que l’on peut ajouter, on s’interroge plutôt sur la manière dont on peut incarner. C’est la même chose pour les chanteurs : s’ils ne chantent pas, les chansons n’existent plus. On est très conscient d’avoir une responsabilité de faire renaître ce spectacle, sinon il n’est plus.

Vous dites de Starmania qu’il s’agit d’une œuvre nécessaire. Pour quelles raisons ?

C’est une œuvre très prophétique. Beaucoup de choses, qui sont très simplement dites dans le texte de Luc, sonnent comme un état des lieux d’aujourd’hui. Des personnages comme Zéro Janvier, le Gourou ou Cristal, sont des reflets de ce que l’on vit tous les jours. L'histoire évoque une émission télévisée dans laquelle on peut venir montrer son talent. Il n’existe que ça, et les réseaux sociaux, aujourd’hui, pour les jeunes artistes s’ils veulent se faire connaître. Luc a vu le futur d’une certaine manière et l'a décrit dans cette œuvre. C’est le présent aujourd’hui.

La perception de l’œuvre évolue, dès lors où l’on ne se situe plus dans le futur, mais bien dans le présent. Comment retranscrire cette mutation ?

On l’a pensé de manière contemporaine. Avec de la danse contemporaine et des danseurs venus de styles très divers. Ils parviennent à intégrer les différents personnages qui peuvent se montrer radicaux et problématique à certains moments. On aurait envie d’un monde qui est tout le contraire de ce qui se passe dans Starmania. Je crois que c’est ça la force du spectacle, il nous montre tout ce qu’il ne faut pas faire. Dans ce sens-là, c’est très épique, presque comme une tragédie grecque, une sorte de mythologie.

Le choix de la danse contemporaine s’est-il imposé de lui-même dans le cadre d’un spectacle grand public ?

La danse contemporaine est la plus accessible. C’est vraiment ma conviction. Quand on se situe dans un type de danse trop niche, on peut ne pas se sentir concernés ou déconnectés. On a l’impression de ne pas avoir les codes. Il n’y a pas de clé pour la danse contemporaine. Tout le monde est à armes égales pour regarder. C’est un art très démocratique. Et selon là où on se situe, on peut voir et comprendre plus ou moins de choses. J’aurais toujours tendance à défendre la danse contemporaine. Elle m’a offert un espace de liberté dans lequel je ne suis pas esclave d’une tradition ou d’une culture qui exige que je procède de telle manière sinon on me rejette. On m’a déjà éjecté quand j’étais plus jeune, parce que j’étais queer, parce que j’étais homosexuel, parce que j’étais marocain. La danse contemporaine était le seul espace dans lequel je pouvais évoluer.