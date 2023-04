Linkin Park: plus qu’un météore

En amont de cette sortie, le groupe avait dévoilé un titre inédit, judicieusement intitulé Lost, qui avait secoué la fan base. Une chanson oubliée que le groupe a retrouvée alors qu’il fouillait dans les disques durs pour ce qui allait devenir l’édition Meteora 20th Anniversary.

Mike Shinoda, guitariste et claviériste du groupe, déclare à ce sujet: "Trouver ce morceau, c’est comme retrouver une photo préférée que vous aviez oublié avoir prise, comme si elle attendait le bon moment pour se révéler. Pendant des années, les fans nous ont demandé de sortir quelque chose avec la voix de Chester (NDLR: Bennington, chanteur du groupe qui s’est suicidé en 2017) et je suis ravi que nous ayons pu le faire d’une manière si spéciale. Je pense qu’ils seront stupéfaits d’entendre et de voir toutes les incroyables chansons inédites et les séquences vidéo que nous avons insufflées à cette édition anniversaire."

Un tube mondial et un tournant difficile à gérer

Sorti le 25 mars 2003, Meteora est l’un des albums les plus vendus au monde avec plus de 27 millions de copies écoulées. Titre emblématique de l’album, Numb est devenu un classique du rock. La chanson comptabilise aujourd’hui 1,255 milliard de streams sur Spotify et 1,8 milliard de vues sur YouTube pour son clip. D’ailleurs, même si vous n’êtes pas un inconditionnel du groupe, il est impossible que vous n’ayez jamais entendu son refrain.

Avec Meteora, Linkin Park fait bien mieux que confirmer tout le potentiel que l’on percevait dans son premier opus. Le magazine spécialisé britannique Kerrang ! n’hésitait d’ailleurs pas à l’époque à écrire: "Seule une poignée de groupes peuvent dire que leur deuxième album est proche du succès de leur premier. Linkin Park y est parvenu et a même sorti un deuxième album meilleur que leur premier."

Dont acte ! Meteora reste un album essentiel tant par ce qu’il dégage musicalement qu’émotionnellement.

"Meteora 20th Anniversary", Warner.