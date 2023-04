Ce qu’il faut écouter cette semaine: Linkin Park, Loïc Nottet, Billie Marten, Marquis et Desire Marea

Ce vendredi 7 avril 2023, c’est Linkin Park qui fait l’actualité non pas avec un nouvel album mais avec la réédition de "Meteora" pour les 20 ans de sa sortie. On vous fait également découvrir quelques pépites comme Billie Marten ou Desire Marea. Et n’oublions pas la playlist de la semaine.