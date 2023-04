Stromae: faut-il s’inquiéter pour ses concerts en Belgique ?

C’est en ces termes que Stromae, par voie de communiqué, a justifié une nouvelle série d’annulation de ses concerts. Après Strasbourg et Amnéville la semaine dernière, le Belge suspend finalement momentanément sa tournée jusqu’à la fin du mois de mai.

Or, les fans belges l’attendent de pied ferme dès le 1er juin au Palais 12 où il devrait faire salle comble trois soirs de suite. Doit-on s’attendre à de nouvelles annulations ? "Pour le moment, nous nous en tenons au communiqué publié hier soir. Nous n’avons d’ailleurs pas reçu d’autre communication que celle-là, note Christophe D’Aronco d’ODlive, en charge de l’organisation des concerts de Stromae en Belgique. Les concerts belges ne sont pas du tout concernés par ces annulations, il n’y a donc pas lieu de réfléchir à d’éventuels remboursements: on n’en est pas là."

"Les concerts, on verra après !"

Du côté de la Ville de Bruxelles, gestionnaire du Palais 12, on soutient l’artiste à 100%. "Ce qui compte avant tout c’est sa santé, souligne Carole Poncin, porte-parole du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. L e bourgmestre veut surtout le soutenir et ne pas lui mettre de pression inutile. On espère qu’il ira mieux, les concerts, on verra après."

Pas question là non plus d’envisager que le Laekenois ne se produise pas à Bruxelles. Quant à son concert à Rock Werchter le 29 juin, là aussi on affirme qu’ "il n’y a pas encore d’inquiétude".