« Dans les casques, on ne voyait rien » : l’ancien cofondateur des Daft Punk lève un coin du voile

Au micro de France Inter, le musicien, qui a confirmé que le duo électro ne se reformerait pas, a ainsi assuré être « content » d’avoir refermé ce chapitre de sa vie. « Il y a un début, un milieu et une fin », résume-t-il. « C’est avec un grand plaisir que je me retourne et que je regarde ce qu’on a pu faire ensemble. »

Désormais libre d’apparaître en public sans casque sur sa tête, Thomas Bangalter ne semble d’ailleurs pas regretter l’accessoire qui a fait une partie du succès de Daft Punk.

« Avec ces personnages de robots, on a navigué entre la fiction et la réalité », estime-t-il, racontant « être très concentré sur ce dispositif » pendant les shows qu’il a réalisé avec son comparse de l’époque. « Comme des comédiens au théâtre, on ne regardait pas vraiment le public. La visibilité était extrêmement réduite dans les casques. Il faisait très chaud et on ne voyait rien, en fait […] On a joué à Bercy et je n’ai rien vu. »

« Protégé » par le casque, Thomas Bangalter conclut en expliquant que l’accessoire lui a sans doute permis de vivre le succès de Daft Punk « avec distance, avec beaucoup de détachement ».