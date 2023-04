Malade, Stromae annule tous ses concerts jusqu’à fin mai 2023: "Je dois prendre le temps de me rétablir"

"Auguri Productions et Mosaert label ont le regret de vous annoncer l’annulation des concerts de Stromae prévus jusqu’à fin mai 2023. Les spectateurs en possession d’un billet peuvent se rapprocher de leur point de vente pour en obtenir le remboursement immédiat", écrivent les producteurs du Maestro.

Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre quand je le pourrai

"Ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant", a réagi Stromae, annonçant cela avec "énormément de regrets et une profonde tristesse".

"Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre quand je le pourrai, la suite des concerts", continue l'artiste qui espère "donner au plus vite des nouvelles plus positives".

Le chanteur de 38 ans, qui a déjà souffert de dépression, n'a pas précisé les raisons médicales de ces nouvelles annulations.