Le groupe américain de groove/thrash metal Machine Head y signera son retour le vendredi 16 juin sur la South Stage.

Helmut Lotti et son côté metal

Plus surprenant, le dimanche 18 juin, le chanteur belge de musique classique Helmut Lotti viendra défendre au Metal Dome son nouveau projet intitulé Helmut Lotti Goes Metal.

Lors d’une interview, il nous avait déjà confié son amour pour la musique metal et sa reprise de Run to the Hills d’Iron Maiden en avait surpris plus d’un.