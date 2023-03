Ce qu’il faut écouter cette semaine: Black Box Revelation, Angèle, Girls in Hawaii, Stromae

Les fidèles lecteurs le savent: chaque semaine les experts musicaux de L’Avenir décryptent l’actualité musicale et donnent leur avis sur les sorties.

Dès ce vendredi 31 mars, vous pourrez retrouver l’ensemble de ces chroniques dans un tout nouvel outil facile à utiliser. Il vous suffit de faire une petite recherche par mot-clé (artiste, nom de l’album, genre musical) et vous retrouverez la chronique in extenso et ce qu’elle ait été publiée dans la page du vendredi, dans nos colonnes un autre jour de la semaine, ou directement sur notre site.

Vous y retrouverez d’ores et déjà tous les albums chroniqués depuis le début de l’année 2023 et, chaque semaine, La Discothèque de L’Avenir sera alimentée par de nouvelles sorties.

La playlist de la semaine

Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 31 mars 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

Le disque que la semaine: "Poetic Rivals" de Black Box Revelation

©Alexander D’Hiet

Le duo flamant de Dilbeek, Black Box Revelation revient aux essentiels qui ont fait de sa musique une véritable gifle rock salvatrice. Avec ce sixième album, Poetic Rivals, Jan Paternoster et Dries Van Dijk retrouvent l’énergie de leur premier opus, Set you Head on Fire, sorti en 2005.

LIRE AUSSI | Black Box Revelation efficace

L’interview de la semaine: Jenifer

Jenifer était en concert samedi dernier à Forest national. On en a profité pour se glisser en coulisses et parler avec elle de son dernier album, N°9.

LIRE PLUS | Jenifer : " J’ai toujours eu beaucoup d’amour pour le public belge qui m’accompagne depuis le début "

Le coup de cœur de la semaine: Badi

On vous fait découvrir Badi qui sortira son troisième album Moyi, le 14 avril. Avec le single Gabriel, une collaboration avec l’artiste Pierre Kwenders (Moondshine), il aborde le silence autour de l’homosexualité dans les communautés pieuses.

Un texte qu’il a écrit avec la poétesse Joelle Sambi. Il sera en concert à l’Ancienne Belgique le 29 avril (ticket 15 €).

Le juke-box de la semaine

Angèle sort un clip touchant

Pour accompagner son titre Le temps fera les choses, Angèle s’est associée au chorégraphe Mehdi Kerkouche pour un clip tout en douceur qui évoque la difficulté de trouver sa place dans une famille et le temps qui passe.

Toute vêtue de blanc, Angèle se lance dans un exercice nouveau puisqu’elle danse avec une dame plus âgée en duo. "C’est quelque chose que je fais sur scène dans un environnement généralement plus pop et festif, mais beaucoup moins dans ce contexte plus intimiste, soliste, presque en tête à tête avec la caméra", explique la chanteuse.

Stromae annule encore

La question est sur toutes les lèvres: pourquoi Stromae annule-t-il ses concerts les uns après les autres ? Du côté de sa production on évoque des soucis de santé sans plus de détails.

Forcément, tout le monde repense aux difficultés traversées par le Belge après le raz-de-marée Racine carrée mais les raisons pourraient être différentes cette fois.

Toujours est-il que ses trois shows au Zénith de Nantes ont été annulés.

Un nouveau titre pour Hooverphonic

Lors de la pandémie, Luca Chiaravalli, compositeur et producteur italien, a demandé à son père Ernesto, alors âgé de 84 ans, de tester un micro. Le résultat final l’a inspiré pour créer une version instrumentale.

Lorsqu’Alex Callier, membre fondateur d’ Hooverphonic, l’a entendu, il en a fait un titre avec des paroles inspirées d’une phrase prononcée par Ernesto lui-même: "Il n’y a rien entre le déjeuner et le dîner, il faut vivre dans l’instant présent".

En résulte le single Don’t Think sur lequel la chanteuse Geike Arnaert aligne même quelques séquences rap.

Et toujours des concerts

Girls in Hawaii: une date supplémentaire

Il y a (déjà) 20 ans sortait From Here to There, l’album qui allait tout changer pour Girls in Hawaii. Pour célébrer cet anniversaire, le groupe belge a prévu un concert à l’Ancienne Belgique le 14 décembre, dans le cadre du cycle REWIND mis en place par la salle de concert.

Une date déjà complète qui vient d’être doublée le 15 décembre. Girls in Hawaii y recréera la scénographie live de leurs premières années (avec les désormais iconiques moniteurs vidéos pilotés par Olivier Cornil, le photographe de la pochette de From Here To There). Pour les rappels, le groupe a déjà prévu un set best of axé sur ses premiers albums et l’une ou l’autre nouvelles compositions.

Pierre de Maere au Cirque royal

Alors que son concert du 18 mai prochain à l’Ancienne Belgique est déjà complet, la révélation pop belge, Pierre de Maere s’offre le Cirque royal de Bruxelles par deux fois : les mardi 9 et mercredi 10 avril 2024 (tickets à partir de 39 €).

En janvier, il dévoilait son premier album Regarde moi qui lui a permis de remporter la Victoire de la musique dans la catégorie " Révélation masculine ".

Plein d’occasions de voir Warhaus

Si vous ne connaissez pas encore Warhaus (le projet solo de Maarten Devoldere, le leader de Balthazar), on vous conseille vivement d’aller y jeter une oreille curieuse à son dernier album Ha Ha Heartbreak.

Et si l’expérience vous a plu, sachez qu’après deux concerts complets à l’Ancienne Belgique et à De Roma, il a ajouté plusieurs dates de concerts cet été et en automne.

On le retrouvera notamment à Rock Werchter le 29 juin mais aussi le 8 novembre au Reflektor de Liège et le 9 novembre à l’Eden de Charleroi.

Asaf Avidan à Bozar

Propulsé sur le devant de la scène par le titre The Reckoning (découverte et remixée par le DJ berlinois Wankelmut) Asaf Avidan continue de multiplier les pépites, dont les plus récentes sont les plages de son dernier album Anagnorisis.

Le 31 octobre, Asaf Avidan sera à Bruxelles, à Bozar où il proposera une performance solo plus intimiste (tickets à partir de 29 €).