Musique: Black Box Revelation, un duo flamand à l'énergie brute

Une guitare, une batterie, c’est tout

Car rappelons-le, Black Box Revelation ce sont deux excellents musiciens, point barre. Pas de basse ou de claviers intempestifs ; rien que de l’énergie brute. On adore particulièrement des titres racés comme Heads of Tails ou les plus pop Alcohol et Mister Big Mouth et bien sûr la plage éponyme, telle une ballade faussement gentille qui vient calmer le jeu. Voire un peu trop calmer le jeu puisque l’album s’éteint quelque peu après ça pour finir par une belle pirouette ( Maragrita).

Un sens inné de la mélodie qui fait mouche

Petits génies de la mélodie qui accrochent, Jan Paternoster et Dries Van Dijk n’en sont pas à leur coup d’essai. Non content d’avoir mis le public belge à ses pieds, Black Box Revelation a déjà signé il y a quelques années les bandes originales de séries internationales comme True Blood ou Sons of Anarchy.

Cette fois, le duo qui a notamment travaillé avec le producteur de Queens of the Stone Age, Alain Johannes, est allé voir du côté des Arctic Monkeys et de My Bloody Valentine puisque c’est le Britannique Andy Savours que l’on retrouve à la production. Pas étonnant donc que le son du groupe ait quelques relents bluesy que ne renieraient pas The Black Keys (très frappant sur Silver Lining).

Comme depuis ses débuts, le groupe séduit et remplit discrètement les salles sans la moindre difficulté. Le duo se produira d’ailleurs à guichets fermés à l’Ancienne Belgique le 20 avril et a ouvert une seconde date (le 18/04) pour contenter les fans, avant de faire la joie des festivaliers sur la scène principale de Rock Werchter, le 30 juin.

Poetic Rivals, Universal.