Angèle sort de sa zone de confort avec un clip à la chorégraphie complexe

Angèle accompagnée du chorégraphe Mehdi Kerkouche et de la danseuse Amy Swanson de 40 ans son aînée. ©Virgile Guinard

Pour illustrer ce titre, la chanteuse s’est associée à son chorégraphe de cœur qui accompagne la chanteuse depuis un an, Mehdi Kerkouche. "En allant voir la pièce chorégraphique de Mehdi, Portrait au théâtre, je me suis mise à pleurer en voyant un des duos ; Amy et Lisa, deux femmes de générations différentes danser, librement. Les multiples interprétations se bousculaient dans ma tête, on pouvait voir deux femmes de la même famille, comme une grand-mère et sa petite fille, ou bien une seule et même femme à deux moments différents de sa vie. Ces histoires ont fait écho à ce que j’avais envie de raconter en accompagnant en image la chanson."

Toute vêtue de blanc, Angèle se lance dans un exercice nouveau puisqu’elle danse avec une dame plus âgée en duo. "C’est quelque chose que je fais sur scène dans un environnement généralement plus pop et festif, mais beaucoup moins dans ce contexte plus intimiste, soliste, presque en tête à tête avec la caméra", poursuit-elle.

Réalisé en duo par Angèle et Mehdi Kerkouche, le clip est construit comme un plan séquence chorégraphique. "Il invite le spectateur dans une expérience de mise en scène entre le spectacle et le film, note le chorégraphe. Ça a été un défi pour chacun de nous: pour elle, être capable de partager ses émotions en dansant sans être danseuse professionnelle et pour moi de laisser le spectateur décider de l’histoire d’Angèle dans sa discussion avec le personnage incarné par la danseuse contemporaine Amy Swanson de 40 ans son aînée."