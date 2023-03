Le tube d’une artiste belge repris dans la dernière publicité d’Apple pour l’iPhone 14 : « Mon comptable va être content »

Depuis quelques jours, Apple offre une seconde jeunesse à « Banana Split », le tube sorti en 1979. Grâce à une publicité vantant l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus jaune, le morceau de Lio connaît un vif succès, à l’instar du « Running Up That Hill » de Kate Bush repris dans « Stranger Things ». Un succès que savoure l’artiste belge.