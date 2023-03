Lewis Capaldi revient sur ses vertiges alors qu’il souffre déjà du syndrome de Gilles de La Tourette : “J’ai cru mourir”

”Je ne vais pas très bien. J’ai des vertiges. J’ai l’impression d’être en train de tourner, mais je continue de sourire. Je ne suis pas en train de mourir. J’ai cru que je l’étais pendant quelques jours, mais heureusement, je suis là”, a expliqué le jeune chanteur de 26 ans devant ses fans.

En septembre dernier, Lewis a révélé qu’il était également atteint du syndrome de Gilles de La Tourette et a expliqué qu’il souhaitait le rendre public pour ne pas que les gens pensent qu’il prenait de la cocaïne.

Son syndrome, maladie neurologique caractérisée par une combinaison de bruits et de mouvements involontaires appelés tics, s’est notamment déjà manifesté sur scène. Une vidéo le montrant se battre contre ses tics a notamment fait parler d’elle sur TikTok, alors que le public poursuit la chanson le temps que Lewis Capaldi puisse reprendre.

L’interprète de “Someone You Loved” se livrera sur ces problèmes, son anxiété, ses tics, ou encore le syndrome de l’imposteur dans un documentaire, dont la sortie est prévue le 5 avril 2023.

Ce documentaire précède la sortie de son 2e album, “Broken by Desire to be Heavenly Sent”, prévu le 19 mai prochain.