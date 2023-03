Hervé et le fil conducteur de la vie: "l’optimisme, cela fait partie de moi"

C’est à nouveau tout seul, dans sa chambre, qu’Hervé a trouvé l’inspiration. "Pour aller au bout, j’ai besoin de me couper d’une certaine réalité."

Moins se cacher

L’album s’ouvre sur D’où je viens, avec le sample d’un air de bagad. "Comme j’avais envie de me livrer plus, c’était normal de commencer par la Bretagne, puisque c’est là d’où ma famille est originaire."

Une façon de planter le décor et de moins se cacher. "Sur l’album précédent, je me suis rendu compte que même mes proches parfois ne comprenaient pas de quoi je parlais, si ce n’est de thèmes plus généraux. Donc pour ce 2e album, je voulais qu’on comprenne vraiment l’émotion et les textes rapidement."

Passé, présent et futur s’entremêlent au fil des textes, qui sont des instantanés de sa vie, mais qui touchent à l’universalité.

Sur Vingt-cinquième heure, il évoque sa jeunesse entre la banlieue et la campagne, où "tout passe et rien ne change". "C’était une ville-dortoir… La grande ville, la suractivité, je l’ai découvert après. Et paradoxalement, à la fin de la chanson, je dis que je ferais tout pour y retourner", sourit-il.

La musique l’a sauvé de l’ennui

Hervé ne le cache pas, ce qui l’a sauvé de l’ennui, c’est la musique. C’est ce qu’il exprime dans Autour de moi. "Vers 16 ans, la musique a vraiment donné un sens à ma vie. J’écoutais aussi bien du rap que de l’électro, surtout des productions en home studio." Il pose aussi un regard positif sur le futur, notamment sur Tout ira mieux demain. "L’optimisme, cela fait partie de moi. Comme tout le monde, je traverse des épreuves, mais je reste dans une énergie positive. Ce texte, c’est un cri du cœur."

Dans La lettre, il évoque avec sensibilité l’éventualité de devenir père, un jour. "Au-delà de ça, c’est aussi un morceau qui me permet de parler de la place de la femme, de l’importance du chemin, de ce que c’est être un homme pour moi aujourd’hui dans ce monde. En fait, c’est le fil conducteur de la vie. Et c’est la trame de l’album."

Sur Chelou, le jeune homme fait le constat de plein de choses qui ne fonctionnent pas - comme l’enseignement ou les hôpitaux -, mais pour lesquelles personne ne fait rien pour les changer. "Je ne veux surtout pas être moralisateur ou donner des leçons. C’est dur pour tout le monde. mais cela me fout les boules, c’est tout."

S’il se régale en studio, Hervé est impatient de remonter sur scène. "C’est aussi pour ça que j’ai fait cet album. Nous serons à nouveau trois sur scène et on va se régaler."

Hervé, "Intérieur vie", Romance Musique.