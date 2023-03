La chanteuse Emmanuelle ("Premier baiser") est morte

Vendu à quelque 700.000 exemplaires, son single "Premier baiser" restera son plus grand succès. On continuera à la voir dans les émissions du "Club Do", telles que le "Jacky Show" ou "Pas de pitié pour les croissants".

Après avoir délaissé le monde de la musique au milieu des années 90, elle était devenue scénariste pour AB Productions, la société de Jean-Luc Azoulay, notamment pour les séries "Hélène et les Garçons", "Les Filles d'à côté" ou "Les Vacances de l'amour". Elle s'était ensuite reconvertie dans l'univers du cinéma, réalisant plusieurs courts et moyen métrages, et de la photographie.