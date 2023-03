Cependant, les thèmes qu’elle évoque dans son Ready to Heal restent sensiblement les mêmes que la dernière fois. Mais si elle creuse un sillon, ses textes sont plus aboutis et dénotent une vraie maturité. "La dernière fois, j’avais un peu caressé tous les sujets qui me venaient spontanément, à savoir les questions d’argent quand on est un artiste fauché, la mort de mon petit chien ou des questions de sexualité, mais je n’avais pas réussi à exprimer ce que je ressentais profondément. Après, il y a des gens qui écrivent la même chanson d’amour toute leur vie et c’est génial. C’est ok de juste changer le prisme."

Ready to Heal évoque des blessures, les siennes mais aussi celles d’autres personnes comme son frère. Et si certaines sont complètement guéries, d’autres sont encore sur le chemin. "Mais je sais que d’avoir posé cet album me fait un très grand bien."

Pas de compromis

Judith Kiddo n’a pas fait de compromis sur ce disque. Avec des titres en français et d’autres en anglais, elle confirme que "ne pas choisir était un choix".

Et d’ailleurs cette injonction à choisir une langue plutôt qu’une autre, elle ne la comprend pas vraiment. "Je sais que d’un point de vue stratégique, c’est mieux de choisir “un marché”. Mais, artistiquement, je refuse de choisir. J’adore écrire en français, ça touche les gens directement, mais j’aime trop l’anglais, c’est la langue qui me vient spontanément quand j’écris. Et ça laisse l’imaginaire de l’auditeur travailler beaucoup plus, c’est moins frontal."

Dans un rire, elle avoue qu’elle rêverait de chanter comme Mariah Carey, mais propose un tout autre univers que celui de la diva. D’ailleurs, c’est quoi le son Judith Kiddo ? "C’est de la synth pop avec des beats qui sont aussi organiques qu’électroniques. Il y a des vraies basses, des guitares… Un vrai mélange ! Je ne voulais pas faire de l’électro-pop: mes références musicales, à côté de Mariah Carey, sont aussi assez seventies. L’album qui m’a le plus fait rêver c’est quand même In the Court of Crimson King de King Crimson. Quand j’entends des chansons comme celles-là, je me dis que ce serait trop triste d’oublier complètement l’organicité des instruments et c’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en concert aussi."

"Je charrie pas mal de casseroles"

Jouant avec sa voix qu’elle triture dans tous les sens, la faisant descendre dans les graves mais aussi monter bien plus haut qu’elle ne le pensait ( "J’ai beaucoup appris de Mariah !"), Judith Kiddo livre des textes ombrageux sur des sonorités vaporeuses et solaires. "Ce sont vraiment les deux pans de ma personnalité avec un vécu qui charrie de bonnes casseroles et dont je parle assez ouvertement. Si on lit vraiment les paroles on se dit: “Ah oui ! En fait ce n’est pas drôle !” Mais j’ai une personnalité assez lumineuse qui compense. C’est un peu le but de l’art: faire passer la lumière à travers le trouble. Quand on fait ça, en fait, on peut survivre à tout."

Fabriqué en grande partie à la maison, avec son comparse et ex-compagnon Lucien Fraipont de Robbing Millions, l’album a aussi connu le confinement. "Il a mis du temps pour différentes raisons, mais ça reste quelque chose d’intense pour moi. Je ne suis pas instrumentiste, mais j’arrive un peu magiquement à trouver mon chemin dans tout ça. Mais pour finir une chanson, il me faut plus de temps." D’ici la tournée mondiale (rires), elle sera en concert à Dour le 16 juillet.

Judith Kiddo, "Ready to Heal".