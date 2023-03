Nouvel album de Christophe Maé, avec le Cap-Vert en fil rouge

C’est au Cap-Vert que le chanteur a posé ses valises, un peu par hasard. Il est tombé amoureux d’une voix sur une playlist et grâce au dernier producteur de Cesaria Évora, il est parvenu à retrouver à qui elle appartenait. Il s’agit de la voix de Ceuzany, chanteuse du groupe local Cordas do Sol. À peine arrivé à Sao Vicente, le duo se retrouve en studio pour enregistrer Pays des merveilles, qui mélange français et créole.

Il ne s’agit pas du seul morceau partagé sur ce nouveau disque. Sur L’Amour, c’est avec le duo malien Amadou & Mariam qu’il chante. Un duo qu’il connaît bien, puisqu’il reprenait leurs chansons quand il se produisait dans les bars des stations balnéaires du sud de la France, à la fin des années 90. "À l’époque, je rêvais de jouer derrière les vedettes, pour le plus pur plaisir de faire de la musique", indique-t-il.

Un peu plus loin, sur C’est drôle la vie, qui donne son titre à l’album, on peut entendre la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qualifiée de première diva africaine par le magazine Time. Et pour couronner le tout, ses enfants Jules (qui vient d’avoir 15 ans) et Marcel (9 ans) y font les chœurs.

Joie et espoir

Le chanteur livre ici son album sans doute le plus autobiographique, où mélancolie et nostalgie riment avec joie et espoir. Les textes sont toujours écrits par son fidèle parolier Paul École, qui ne le quitte plus depuis Il est où le bonheur en 2016.

Il se souvient par exemple de sa jeunesse sur Les bougies: "Je me revois par la fenêtre sur les genoux de Mamie. Je me revois sur le port de Sète avec ma petite amie", chante-t-il sur ce blues qui se termine en gospel: "Moi j’allume des bougies, histoire que ça dure", répète-t-il, en faisant référence à un rituel qu’il accomplit chaque année dans une église en Corse. Il évoque aussi le temps qui passe: "Trop vieux pour être jeune, trop jeune pour être vieux", scande-t-il sur Trop jeune, avant d’évoquer ses quelques cheveux blancs sur C’est drôle la vie. Il rend également hommage avec humour à sa femme Nadège sur le funky Ma femme me saoule.

Grâce à ses orchestrations majoritairement festives, C’est drôle la vie devrait ravir les fans, pressés de revoir le chanteur sur scène.

Christophe Maé, "C’est drôle la vie", Warner. Au Feel Good Festival le 30/06 à Aywaille et le 17/11 à Forest National.