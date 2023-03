Ce qu’il faut écouter cette semaine: U2, Christophe Maé, Loïc Nottet, Patrick Bruel…

Pour ne rien rater du meilleur des sorties de la semaine, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "C’est drôle la vie" de Christophe Maé

Le sixième album studio de Christophe Maé, intitulé C’est drôle la vie, a été confectionné comme un véritable carnet de voyage.

Rythmes chaloupés et mélodies qui sentent bon le soleil: c’est au Cap-Vert que le chanteur a posé ses valises pour réaliser sans doute son album le plus autobiographique, où mélancolie et nostalgie riment avec joie et espoir.

L’interview de la semaine: ArthurH

Il y a quelques semaines, ArthurH est revenu avec sa belle poésie qui s’apprivoise dans un nouvel album aux ambiances cinématographiques, intitulé La vie.

Sur son quinzième album, ArthurH rend hommage à Léo Ferré ou Brigitte Fontaine, à sa manière. Il parle aussi de son père, Jacques Higelin, disparu en 2018.

Le juke-box de la semaine

Un documentaire pour Lewis Capaldi

Lewis Capaldi aura droit à son documentaire sur Netflix intitulé Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now et disponible sur la plateforme de streaming le 5 avril.

Ce documentaire précède la sortie de son deuxième album, Broken by Desire to be Heavenly Sent, prévu le 19 mai.

Les Jonas Brothers de retour

Après avoir reçu leur étoile à Hollywood, le trio de frangins annonce un nouvel album le 12 mai prochain.

En attendant, les Jonas Brothers partagent déjà Wings, qui surprendra avec ses sonorités funky.

The White Stripes: 20 ans de l’album mythique "Elephant"

Cette année, The White Stripes célèbrent le 20e anniversaire de leur quatrième album studio, Elephant, sur lequel on retrouve entre autres le tube Seven Nation Army.

Le duo désormais séparé en profite pour sortir différentes versions de l’album. La première comprend l’album studio remastérisé ainsi que le concert donné le 2 juillet 2003 à l’Aragon Ballroom de Chicago (27 chansons).

Une version double vinyle sortira également en édition limitée, le 21 avril.

Et toujours des concerts

Loïc Nottet: date supplémentaire

Après avoir rempli deux fois le Cirque royal (les 27 et 28 avril), Loïc Nottet annonce une nouvelle date à Bruxelles, au Palais 12.

Ce concert à plus grande échelle vu la capacité de la salle se tiendra le 17 février 2024 (ticket à partir de 40 €).

Patrick Bruel à Forest National

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour partager son nouvel album, Encore une fois et ses plus grands tubes.

Patrick Bruel passera par la Belgique les 28 et 29 mai 2024 à Forest National.

Asian Dub Foundation à Gand et à Huy

Les Britanniques d’ Asian Dub Foundation seront les 12 et 14 mai prochains respectivement au De Centrale de Gent, puis à l’Atelier Rock de Huy pour partager leur dernier album en date, Access Denied Show.

Avec leur genre musical unique fusionnant rythmiques jungles, dub et textes poignants de rap engagés, ils se sont plutôt spectaculaires sur scène.