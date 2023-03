Arthur H: "Chaque disque est une aventure"

Il se pose, non en simple spectateur ni donneur de leçons, mais plutôt en homme confiant en la capacité de chacun à transcender ce qui nous arrive. Le fait de "passer à travers le cercle enflammé et d’en faire quelque chose de beau. On a eu chaud, ça a brûlé un peu mais quand on est de l’autre côté, on est transformé, on n’est plus le même qu’on était avant de sauter. C’est vraiment ça qui m’intéresse: c’est l’énergie, le plaisir de la métamorphose. Toute chose est bonne à prendre pour se métamorphoser".

Et c’est constant dans ses chansons, toujours poétiques et cinématographiques: "Je pourrais faire des chansons très douces, très agréables, j’aime beaucoup ça aussi mais ça serait pas des chansons excitantes. Dans une chanson, un film, un livre, il y a un côté dramatique des choses, il faut qu’il y ait une tension, un enjeu. Et j’aime bien ça, le fait de passer à travers quelque chose de dramatique, de le transcender et qu’à la fin ça ne soit plus dramatique, ni destructeur, mais que ça permette de construire quelque chose."

De l’artisanat ? Pas du tout

Après 15 albums, on pourrait croire que c’est une sorte de routine. Il en est loin. "Un disque c’est toujours une sorte de défi on s’oblige à se dépasser à se surprendre, c’est une aventure, quoi. J’aime bien faire des disques surtout la première partie quand tout est possible, rien n’est défini, c’est un moment qui est particulièrement excitant."

Une sorte d’artisanat ? Pas du tout: "Si je fabriquais des chaises, je connaîtrais les gestes pour faire de très belles chaises, il suffirait de les reproduire jusqu’à la perfection. Mais quand on fait de la musique, on saute un peu dans l’inconnu, il n’y a pas de règle ni de technique pour écrire une chanson intéressante. Il y a des gens qui font des séminaires avec des méthodes pour écrire surtout pour les tubes contemporains. Mais ca, c’est une industrie. Moi, c’est une émotion, une sensation, c’est quelque chose qui apparaît, c’est pas quelque chose que je pourrais contrôler…"

Arthur H, "La Vie", Naïve. En concert le 30 mars au Cirque Royal à Bruxelles