Avec "Music Sessions #53", titre dans lequel Shakira se venge de Piqué, l'artiste est entrée par la grande porte dans le Guinness World Records.

La collaboration menée avec le jeune producteur Bizarrap a permis au titre de Shakira de devenir la chanson la plus écoutée en 24 heures sur Youtube, de devenir la chanson latino la plus streamée en 24 heures et sur une semaine sur Spotify ou encore de devenir la chanson latino qui a dépassé les 100 millions de vues le plus rapidement sur YouTube.

Ces 4 records du monde sont partagés en commun entre la chanteuse colombienne de 46 ans et le producteur argentin de 24 ans. Shakira ajoute 10 autres records.

"Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio", chante notamment Shakira dans "Music Sessions #53". Une attaque à peine voilée envers Gérard Piqué. Les deux stars se sont séparées en 2022.