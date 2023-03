Au menu, 120 artistes belges mais aussi internationaux, 17 release party, ainsi que 8 créations originales et de nombreux projets spéciaux.

Soutien sans faille aux nouveaux projets, Les Nuits ouvriront leurs portes aux Belges Annabel Lee et Marcel (27/04), Sagat (29/04), Rori, Rives et PIerres (01/05), Predatory Void (02/05), Mia Lena, Soror et Lo Bailly (03/05), Aurel (06/05), Dan San (07 ! 05) et bien d’autres. Tous viendront défendre leur nouvel album, pour certains même un premier opus, dans une atmosphère bienveillante.

Des Nuits synonymes de création

Les festivaliers pourront aussi découvrir huit créations initiées spécifiquement par et pour l’événement, dont certaines connaîtront un prolongement au sein d’autres festivals.

Catherine Graindorge, violoniste et compositrice bruxelloise, dévoilera par exemple Songs from the Dead, un projet onirique créé en collaboration avec Simon Huw Jones (And Also the Trees), Pascal Humbert (16Horsepower, Lilium) et Simon Ho, le 23 avril à Bozar. Le 30 avril, David Numwani présentera un projet revisitant ses anciens et nouveaux morceaux, en mettant les voix à l’honneur. Le duo de Neptunian Maximalism proposera le 7 mai une création psychédélique, fusionnant musique libre et sonorités indiennes.

Les mélomanes sont également invités à partir à la découverte de trois concertos inédits d’Apolline Jesupret (violon), Jean-Paul Dessy (violoncelle), Jean-Luc Fafchamps (piano) et de Bruno Letort (thème et variations sur La solassitude de Stromae). Ces œuvres seront interprétées par L’Ensemble Musiques Nouvelles et les solistes: Maya Levy (violon), Marie Hallynck (violoncelle), Stephane Ginsburgh (piano).

Par ailleurs, dix projets spéciaux transporteront les spectateurs dans d’autres lieux emblématiques de la capitale comme Bozar, l’église des Dominicains ou la prestigieuse église Notre-Dame de Laeken qui accueillera November Ultra, la révélation féminine des Victoires de la Musique (05/05).

Les kids ont aussi leurs nuits

Les amateurs de musique classique ou contemporaine pourront, en outre, (re)découvrir les œuvres de compositeurs tels que Béla Bartók, György Ligeti, Erwin Schulhoff et Sergei Prokofiev interprétées par le pianiste Stéphane Ginsburgh (10/05).

Côté électronique, la soirée "Bota by Night" le 29 avril se déclinera dans les trois salles emblématiques du Bota – l’Orangerie, la Rotonde et le Grand Salon – et permettra de découvrir neuf pépites.

Les jeunes oreilles n’ont pas non plus été oubliées et seront mises à l’honneur lors des Bota Kids. Le 30 avril, une matinée autour de la Musique espagnole leur sera dédiée et, le 7 mai, les musiciens Laurence Mekhitarian et Vardan Hovanassian leur présenteront l’Arménie en musique.

Enfin, les spectateurs pourront admirer les sculptures minérales d’Alexandra Leyre Mein sous les toutes nouvelles serres.

