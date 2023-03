Cette chanson est dès à présent disponible sur la chaîne YouTube de l’Eurovision avec son clip officiel.

Le message du clip et du titre de Gustaph vont dans le même sens : nous devons être reconnaissants envers ceux qui croient.

"Because of You est une ode à la communauté queer et à l’idée d’une famille qu’on se choisit, qui se serre les coudes, s’enrichit mutuellement et se tire vers le hau t, souligne Gustaph. On y sent très clairement des influences 90’s. C’est une déclaration d’amour à la liberté: liberté d’expression et liberté d’être soi-même, en toutes circonstances. Ce sont les messages que nous voulions faire passer dans ce clip."

Le déjanté Walter Van Beirendonck aux costumes

Le clip s’appuie sur les visuels qui seront utilisés par Gustaph lors de sa performance au concours. On y voit différents danseurs et des drag queens aux côtés de Gustaph et ses choristes.

Pour l’esthétique du clip, Gustaph a à nouveau fait appel au styliste belge Walter Van Beirendonck. "C’est un honneur de représenter Walter Van Beirendonck et de pouvoir travailler en étroite collaboration avec une telle icône de la mode", explique Gustaph.

La tenue de Gustaph a été dessinée par le créateur belge Walter Van Beirendonck.

Monique Harcum et Chantal Kashala, les choristes qui ont participé à la sélection de l’Eurovision 2023 apparaissent également dans le clip. Elles sont accompagnées par Sandrine Van Handenhoven. Elles sont toutes trois d’excellentes amies du chanteur, en témoigne l’alchimie qui opère entre eux sur scène.

Le clip a été réalisé par Roen Lommelen, le conjoint de Gustaph, qui a également réalisé plusieurs de ses précédents clips ainsi que les visuels de sa performance lors du live de l’Eurovision 2023.

Gustaph représentera la Belgique lors de la deuxième demi-finale, le 11 mai. Toutes deux seront diffusées en direct le mardi 9 et le jeudi 11 mai sur Eén et via VRT MAX et sur la RTBF. La finale aura lieu le samedi 13 mai.